آسوده با قدردانی از همراهی مراکز نیکوکاری، گروه‌های جهادی، هیئت‌های مذهبی، مساجد و خیران افزود: کمک‌های مردمی باید به‌صورت منسجم و هدفمند جمع‌آوری شود تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست خانواده‌های نیازمند و آسیب‌دیده برسد.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد همچنین در دیدار با خانواده‌های شهدای جنگ، تقویت روحیه امید و همدلی اجتماعی را ضروری دانست و گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی مساجد و هیئت‌ها و همچنین اطلاع‌رسانی و روایت خدمات از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌توان حرکت همدلانه مردم در حمایت از آسیب‌دیدگان را گسترش داد.

وی از مردم نیکوکار برای مشارکت در این اقدام انسان‌دوستانه دعوت کرد و افزود: هموطنان می‌توانند کمک‌های نقدی خود را از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۲۰۴۰ و همچنین با استفاده از کدهای دستوری #۱۲* (در سطح ملی) و #۸۸۷۷* (در سطح استانی) برای حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ واریز کنند.

براساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد، آسوده تأکید کرد: کمک‌های مردمی جمع‌آوری‌شده در قالب قرارگاه مردمی حمایت اجتماعی «ایران همدل» به‌صورت هدفمند، سریع و با حفظ کرامت خانواده‌های نیازمند برای تأمین نیازهای معیشتی و حمایت از آسیب‌دیدگان هزینه خواهد شد.