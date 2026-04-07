معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد خبر داد
تشکیل قرارگاه مردمی «ایران همدل» برای حمایت از خانوادههای آسیبدیده از جنگ
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد از تشکیل قرارگاه مردمی «ایران همدل» برای حمایت از خانوادههای آسیبدیده از جنگ خبر داد.
به گزارش ایلنا، حبیباله آسوده با اشاره به اهداف این قرارگاه گفت: شناسایی سریع خانوادههای آسیبدیده، تأمین و توزیع بستههای معیشتی و پرداخت کمکهای نقدی فوری از جمله اقداماتی است که در چارچوب این قرارگاه برای حمایت از آسیبدیدگان جنگ انجام میشود.
آسوده با قدردانی از همراهی مراکز نیکوکاری، گروههای جهادی، هیئتهای مذهبی، مساجد و خیران افزود: کمکهای مردمی باید بهصورت منسجم و هدفمند جمعآوری شود تا در کوتاهترین زمان ممکن به دست خانوادههای نیازمند و آسیبدیده برسد.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد همچنین در دیدار با خانوادههای شهدای جنگ، تقویت روحیه امید و همدلی اجتماعی را ضروری دانست و گفت: با بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی مساجد و هیئتها و همچنین اطلاعرسانی و روایت خدمات از طریق رسانهها و شبکههای اجتماعی میتوان حرکت همدلانه مردم در حمایت از آسیبدیدگان را گسترش داد.
وی از مردم نیکوکار برای مشارکت در این اقدام انساندوستانه دعوت کرد و افزود: هموطنان میتوانند کمکهای نقدی خود را از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۲۰۴۰ و همچنین با استفاده از کدهای دستوری #۱۲* (در سطح ملی) و #۸۸۷۷* (در سطح استانی) برای حمایت از آسیبدیدگان جنگ واریز کنند.
براساس گزارش پایگاه اطلاعرسانی کمیته امداد، آسوده تأکید کرد: کمکهای مردمی جمعآوریشده در قالب قرارگاه مردمی حمایت اجتماعی «ایران همدل» بهصورت هدفمند، سریع و با حفظ کرامت خانوادههای نیازمند برای تأمین نیازهای معیشتی و حمایت از آسیبدیدگان هزینه خواهد شد.