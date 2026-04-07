در گفت‌وگو با ایلنا اعلام شد؛

۲ شهید و ۶ مصدوم در حمله امروز به بازار سید اسماعیل تهران

قائم‌مقام اورژانس تهران از شهادت ۲ نفر و مصدومیت ۶ نفر در پی حمله صبح امروز به بازار سید اسماعیل پایتخت خبر داد.

«اسماعیل فراهانی»  قائم‌مقام اورژانس تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره آمار مجروحین حمله به بازار سیداسماعیل تهران  اظهار کرد: در پی حمله‌ای که صبح امروز به بازار سید اسماعیل تهران صورت گرفت، نیروهای اورژانس بلافاصله در محل حاضر شدند و اقدامات امدادی را آغاز کردند.

وی افزود: در این حادثه پنج مصدوم به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند و یک مصدوم نیز برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل شد.

فراهانی با اشاره به آمار شهدا در این حمله  اعلام کرد: متأسفانه در جریان این حمله دو نفر نیز در محل حادثه جان خود را از دست دادند و شهید شدند.

