۲ شهید و ۶ مصدوم در حمله امروز به بازار سید اسماعیل تهران

«اسماعیل فراهانی» قائم‌مقام اورژانس تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره آمار مجروحین حمله به بازار سیداسماعیل تهران اظهار کرد: در پی حمله‌ای که صبح امروز به بازار سید اسماعیل تهران صورت گرفت، نیروهای اورژانس بلافاصله در محل حاضر شدند و اقدامات امدادی را آغاز کردند.

وی افزود: در این حادثه پنج مصدوم به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند و یک مصدوم نیز برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل شد.

فراهانی با اشاره به آمار شهدا در این حمله اعلام کرد: متأسفانه در جریان این حمله دو نفر نیز در محل حادثه جان خود را از دست دادند و شهید شدند.

