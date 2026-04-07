به گزارش ایلنا، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از برگزاری باشکوه و سراسری پویش «زنجیره انسانی جوانان ایران برای فردای روشن» خبر داد و گفت: حضور گسترده جوانان از طیف‌های مختلف، جلوه‌ای کم‌نظیر از همبستگی ملی در حمایت از زیرساخت‌های کشور و نیروهای دفاعی را به نمایش گذاشت.

علیرضا رحیمی اظهار کرد: زنجیره انسانی جوانان ایران در سراسر کشور با شکوه و با حضور انبوه جوانان از طیف‌های مختلف برگزار شد و صحنه‌هایی ماندگار از وحدت، همدلی و مسئولیت‌پذیری نسل جوان را رقم زد.

وی افزود: شرکت‌کنندگان در این پویش، یکدل و همصدا تجاوز آمریکایی-اسرائیلی را محکوم کرده و حمایت قاطع خود را از نیروهای مسلح و دفاعی کشور اعلام کردند.

معاون امور جوانان ادامه داد: در این حرکت سراسری، جوانان هرگونه حمله به زیرساخت‌های کشور را مصداق جنایت جنگی دانسته و با صدایی واحد، این اقدامات را محکوم کردند.

رحیمی تصریح کرد: پیام این حضور گسترده، فراتر از مرزهای کشور بود و جوانان ایران خطاب به نهادهای بین‌المللی و مردم جهان، خواستار محکومیت این جنایات و توجه جدی به نقض اصول انسانی و حقوق بین‌الملل شدند.

دبیر شورای عالی نوجوانان و جوانان کشور در پایان تأکید کرد: آنچه در این روز تاریخی رقم خورد، نشان‌دهنده بلوغ اجتماعی و درک مشترک نسل جوان نسبت به مسائل ملی است؛ نسلی که در بزنگاه‌ها، با انسجام و آگاهی در صحنه حضور پیدا می‌کند.

