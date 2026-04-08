سامانههای جایگزین در دانشگاه شریف فعال شد؛ همه خسارات جبران میشود، جز جان انسانها
عضو هیات علمی و استادیار مرکز آموزش مهارت های مهندسی دانشگاه صنعتی شریف گفت: سامانههای جایگزین در دانشگاه فعال شده و انشاءالله ایمیلها نیز به حالت عادی بازمیگردد.
اسدالله کلانتریان، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف و استادیار مرکز آموزش مهارتهای مهندسی، در خصوص حملات به دانشگاه صنعتی شریف به خبرنگار ایلنا گفت: اصل موضوع، هتک حرمت یک مؤسسه آموزشی و دانشگاهی است که خود به تنهایی مسئلهای بسیار مهم به شمار میرود. صرفنظر از اینکه دقیقاً کدام بخش هدف قرار گرفته باشد، این نکته از اهمیت بسزایی برخوردار است.
وی افزود: نکته بعدی آن است که هدف قرار دادن محل فاوا که مستقیماً فرآیند آموزش را مختل میکند، امری قابل تأمل است. آموزش در حال حاضر بخاطر شرایط جنگ به صورت مجازی صورت میگیرد و کلاسها آنلاین برگزار میشود؛ این کلاسها نیازمند زیرساختهای فنی و سرورهای مشخصی هستند. این سیستمها تنظیماتی خاص و مراحلی برای نصب دارد؛ از جمله مرحله خرید و پیکربندی. مرکزی که این خدمات را ارائه میدهد، عملاً با اختلال در آن، کلاسهای مجازی را تعطیل میکند؛ این امر به معنای هدف قرار دادن مستقیم فرآیند آموزش است.
این استاد دانشگاه صنعتی شریفی خاطرنشان کرد: البته دشمن سبقه ترور دانشمندان ما را دارد که این خود حملهای به حوزه علم محسوب میشود. اما حالا زیرساختهای آموزش در یکی از بهترین مراکز آموزشی کشور و دانشگاههای آن را هدف گرفته است که خدماتش نه تنها محدود به کشور، بلکه در سطح جهانی است. برای نمونه، اساتید و دانشمندان زیادی از دانشگاه صنعتی شریف در سراسر جهان شناخته شدهاند.
به گفته وی خانم دکتر مریم میرزاخانی را در نظر بگیرید؛ ایشان که به عنوان اولین بانویی شناخته میشوند که مدال فیلدز – بالاترین جایزه در حوزه ریاضیات که حتی از نوبل دشوارتر است – را دریافت کردند و فارغالتحصیل دانشگاه شریف بودند. یا اساتید بسیاری که الآن هیات علمی دانشگاههای به نام دنیا و مدیران ارشد شرکتهای تاثیرگذار دنیا هستند که همگی در همین دانشگاه شریف دوره کارشناسی را گذراندند.
این عضو هیات علمی دانشگاه شریف یادآور شد: یکی از رؤسای پیشین دانشگاه استنفورد در خصوص دانشکده برق شریف اظهار داشته بود که بهترین در جهان است. به یاد دارم که ایشان در آن زمان رئیس دانشکده برق استنفورد بودند. دلیل این اظهارنظر آن بود که دانشجویان شریف در دانشگاه استنفورد، در امتحان جامع بسیار دشوار و معروف آن، جزو ده نفر برتر قرار گرفته بودند؛ به طوری که نفرات اول، سوم و چند نفر دیگر از دانشجویان ایرانی بودند. به همین سبب، ایشان گفته بودند که دوره کارشناسی برق شریف، بهترین در جهان است.
کلانتریان در ادامه تصریح کرد: اکنون آموزشی را هدف قرار دادهاند که چنین دستاوردهایی را رقم میزند، خدماتی جهانی ارائه میدهد و البته برای کشور نیز بیتردید ارزشمند است. در این حمله همچنین یکی از زیرساختهای خوب محاسباتی کشور را هم از بین بردند و شبیهسازیهای پروژههای علمی متنوع دانشجویان را مختل کردند. این پروژهها به صورت باز در مقالات منتشر میشوند و جنبه محرمانه یا خاصی ندارند؛ خدمتی است که دانشمندان و دانشجویان جهانی از آن بهره میبرند.
وی افزود: حال سؤال اینجاست که هدف از نابودی این زیرساخت چیست؟ این اقدام دقیقاً چه کمکی به راهبرد شما یا پیشبرد جنگ میکند؟ هیچ فایده خاصی ندارد. به نظر میرسد به بنبست رسیدهاند و اکنون دست به حمله به دستاوردهای ملی و افتخارات ملی میزنند؛ اقدامی که هیچ کمکی به جنگ نمیکند و حتی نتیجه معکوس دارد؛ عزم مردم در دفاع و مقاومت بیشتر میشود. زیرساختی را هدف قرار میدهید که فرآیند آموزش را پیش میبرد؛ همان آموزشهایی که در جاهای مختلف ارائه میشود. جایی مشاهده کردم که ظاهراً زیرساخت هوش مصنوعی دانشگاه شریف – معادل چتجیپیتی ملی در داخل ایران – نیز در همان حمله نابود شده است.
استادیار دانشگاه صنعتی شریف اظهار کرد: بسیاری از این حملات به کشور عزیزمان هم قابل پیشبینی بوده و هم پیشبینی شدهاند و مقاومسازیهایی صورت گرفته است. در شریف هم نسخههای پشتیبان تهیه شده و ایمیلها و اطلاعات مهم روی سرورها نیز حفظ شدهاند. با این حال، این حمله نشاندهنده اهداف آنهاست. هدفگیری دانشجویانی که قرار است از شریف موفق بیرون آیند؛ نمیخواهند دانشگاهیان خوب درس بخوانند و پیشرفت کنند، ولی با شناختی که از این مردم دارم، متحدتر و مصممتر از قبل برای بازسازی و ادامه پیشرفت کشور از جان و دل مایه میگذارند.
وی در پایان تأکید کرد: در جریان بودم که اساتید تلاش کردند کلاسها حتی یک روز هم تعطیل نشود؛ بسیاری به دنبال جایگزینهایی مانند برگزاری لایو در سامانههای مختلف، حتی به صورت صوتی، بودند. عزمی راسخ وجود داشت تا تعطیلی رخ ندهد، اما تصمیم دانشگاه تعطیلی یکروزه بود؛ از دیروز همه کلاسها برگزار میشود، سامانههای جایگزین فعال شده و انشاءالله ایمیلها نیز به حالت عادی بازمیگردد. ضربهای وارد شده، هزینه مادی سنگینی دارد، اما قابل جبران است و به فضل الهی غرامتها را شروع کننده جنگ باید پرداخت کند. همه چیز قابل جبران است؛ جز جان انسانها که البته شهادت هم خودش پیروزی است.