آسمان ابری و رگبار برای تهران

به گزارش ایلنا، برپایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی سه روز آینده آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش وزش باد و ابر و رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

تا پنجشنبه (۲۰ فروردین) به ویژه بعد از ظهر سه شنبه (۱۸ فروردین) تا چهارشنبه (۱۹ فروردین) در بعضی ساعات همراه با رگبار و رعدوبرق گاهی وزش باد شدید، در دامنه‌ها و ارتفاعات بارش برف و باران و رخداد مه، با احتمال کولاک برف، در مناطق مستعد بارش تگرگ و در نواحی جنوبی گاهی با گردوخاک و احتمال کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.

روز جمعه (۲۱ فروردین) و شنبه (۲۲ فروردین) آسمان صاف تا نیمه ابری گاهی با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش اداره کل هواشناسی استان تهران، آسمان تهران فردا (۱۹ فروردین) کمی ابری تا نیمه ابری در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید با حداکثر و حداقل دمای ۱۷ و ۸ درجه سانتی‌گراد و پس‌فردا (۲۰ فروردین) کمی ابری تا نیمه ابری در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید با حداکثر و حداقل دمای ۱۹ و ۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

