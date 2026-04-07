مصوبات استانداری تهران برای احیای واحدهای تولیدی آسیبدیده از جنگ تحمیلی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران از تصویب دهها مصوبه برای راهاندازی مجدد واحدهای تولیدی آسیبدیده از جنگ تحمیلی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خبر داد و خواستار ایجاد سامانهای ویژه برای رسیدگی منظم به پرونده این واحدها شد.
به گزارش ایلنا، حشمت اله عسگری در پنجمین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران که با حضور استعدادی، دبیر ستاد تسهیل کشور، و سایر اعضا برگزار شد، اظهار کرد: از ابتدای جنگ تحمیلی، این کارگروه بهصورت مستمر و فعال نسبت به شناسایی واحدهای آسیبدیده، بررسی مشکلات و تصویب راهکارهایی برای رفع موانع آنها اقدام کرده است.
معاون استاندار تهران با بیان اینکه برخی موانع در سطح استان قابل حل نیست و نیازمند حمایتهای قانونی در سطح ملی است، عنوان کرد: ستاد تسهیل کشور میتواند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کند.
وی از همراهی دستگاههای اجرایی به ویژه در حوزه مالیات و گمرک قدردانی کرد و گفت: همچنان با موانعی در بخش تأمین اجتماعی و پرداخت حق بیمه کارگران مواجه هستیم و پیشنهاد میشود با برنامهریزی صحیح، مهلتی کوتاهمدت (حدود سه ماهه) به واحدها داده شود تا پس از راهاندازی مجدد، نسبت به پرداخت بدهیهای بیمهای اقدام کنند.
عسگری به نقش شرکت شهرکهای صنعتی اشاره کرد و افزود: یکی دیگر از مشکلات، ضرورت همراهی بیشتر این شرکت در ارائه تسهیلات به واحدهای آسیبدیده است که با توجه به شرایط پس از جنگ، این همکاری باید بسیار دقیقتر و گستردهتر شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران در پایان خواستار ایجاد سامانهای ویژه برای واحدهای آسیبدیده از جنگ شد و تأکید کرد: راهاندازی این سامانه با امکان نوبتدهی مشخص، ضمن نظمبخشی به بازدیدهای میدانی، امکان برنامهریزی دقیقتر برای ارائه تسهیلات و خدمات به این واحدها را فراهم میکند.
براساس گزارش روابط عمومی استانداری تهران، در ادامه این نشست، استعدادی، دبیر ستاد تسهیل کشور، با تقدیر از پیگیریهای ستاد تسهیل و مسئولان استان تهران برای رفع موانع تولید واحدهای آسیبدیده از جنگ تحمیلی، خواستار احصاء دقیق مشکلات این واحدها جهت ارائه در ستاد تسهیل کشور شد.