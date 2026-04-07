تعداد شهدای زن به ۲۵۱ نفر رسید
کد خبر : 1770544
معاون امور بینالملل هلالاحمر گفت: شمار شهدای زن در جنگ تحمیلی فعلی به ۲۵۱ نفر رسید که دو نفر از آنها باردار بودند.
به گزارش ایلنا به نقل از هلال احمر، معاون امور بینالملل هلالاحمر گفت: شمار شهدای زن در جنگ تحمیلی فعلی به ۲۵۱ نفر رسید که دو نفر از آنها باردار بودند.
راضیه عالیشوندی معاون امور بینالملل هلالاحمر در تشریح آمار جنایتهای رژیم صهیونیستی و آمریکا در حمله به اماکن و افراد غیرنظامی در ایران گفت: شمار شهدای زن در جنگ به ۲۵۱ نفر رسید که دو نفر از آنها باردار بودند. به گفته عالیشوندی ۲۱۷ کودک و نوجوانان زیر ۱۸ سال در این جنگ تحمیلی شهید شدند.