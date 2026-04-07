معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت خبر داد:
پرداخت ۳ تا ۴ ماه کارانه کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی در سراسر کشور
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با تشریح اقدامات انجامشده در روزهای پایانی سال ۱۴۰۴ اعلام کرد: با پیگیریهای وزیر بهداشت، بخش مهمی از مطالبات دارویی، تجهیزات پزشکی، تغذیه وکارانه کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی تسویه شد.
به گزارش ایلنا، طاهر موهبتی با اعلام این خبر، اظهار داشت: در پی پیگیریهای مستمر دکتر ظفرقندی وزیر بهداشت، در روزهای پایانی سال ۱۴۰۴ ترتیباتی اتخاذ شد که منجر به پرداخت ۳ تا ۴ ماهکارانه همکاران دانشگاههای علوم پزشکی در سراسر کشور شد.
وی افزود: در کنار پرداخت کارانه، ۶۵ درصد مطالبات دارویی و ۵۵ درصد مطالبات تجهیزات مصرفی پزشکی نیز تسویه شده است که نقش مؤثری در تقویت چرخه تأمین دارو و ملزومات درمانی دانشگاهها داشته است.
موهبتی تصریح کرد: بخشی از بدهیهای مربوط به پیمانکاران تغذیه نیز پرداخت شد و این اقدام سبب بهبود شرایط خدمترسانی در مراکز درمانی و ایجاد ثبات بیشتر در قراردادهای پشتیبانی شد.
وی خاطرنشان کرد: مجموعه این پرداختها نسبت به پایان سال قبل چشمگیرتر و پرحجمتر بوده و یکی از نقاط قوت عملکرد مالی وزارت بهداشت در پایان سال به شمار میرود.
به گزارش وبدا، معاون وزیر بهداشت در پایان یادآور شد: این اقدامات با پیگیریهای فشرده در روزهای پایانی سال و با استفاده از ظرفیتهای بند «ج» تبصره۴ قانون بودجه ۱۴۰۴ و منابع هدفمندی یارانهها محقق شده است.