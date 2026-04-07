ذوالفقاری:
یاد و نام شهید خادمی همچون چراغی فروزان، مسیر مجاهدان راه حق را روشن نگاه خواهد داشت
نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر به مناسبت شهادت رئیس سازمان اطلاعات سپاه پیامی صادر کرد.
این فرمانده بصیر و مجاهد خستگیناپذیر، عمر پربرکت خود را در مسیر پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی و تأمین امنیت کشور صرف و با رشادتها و مجاهدتهای خاموش، نقشی ماندگار در حفظ عزت و آرامش میهن ایفا کرد.
وی از تبار مردانی بود که نامشان شاید کمتر بر زبانها جاری شود، اما اثر حضورشان در تار و پود امنیت ملی، جاودانه باقی خواهد ماند.
شهادت، مزد سالها اخلاص و مجاهدت او در راه خدا بود و بیتردید یاد و راهش جاودانه خواهد ماند.
اینجانب ضمن عرض تسلیت، این ضایعه را به محضر حضرت ولیعصر (عج)، مقام معظم رهبری، خانواده معزز ایشان و ملت شریف ایران، تبریک و تسلیت عرض مینمایم.