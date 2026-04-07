پیام سازمان عقیدتی سیاسی فراجا به مناسبت شهادت سرلشکر پاسدار شهید خادمی
سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در پی شهادت سرلشکر پاسدار، شهید سید مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پیام تسلیت صادر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پلیس، در متن این پیام تسلیت آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ
شهادت برادر عزیز و مجاهد نستوه، سرلشکر پاسدار شهید سید مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از عمری مجاهدت مخلصانه در راه اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحکیم امنیت کشور، بار دیگر خباثت و پلیدی یزیدیان زمان را به نمایش گذاشت.
ملت ما با این شهادت ها خو گرفته اند و میداند جبهه ای که با رفتن برجسته ترین اسطوره های تاریخ بشر و بزرگترین رهبران الهی چون خمینی کبیر و خامنه ای شهید ذره ای متوقف نشد، بلکه با قدرت بیشتر راه را ادامه داد با شهادت فرماندهان و سرداران هم مقتدرانه راه خود را ادامه خواهد داد.
شهادت مقتدرانه این سردار سرافراز و فرهیخته سپاه اسلام، که قریب به نیم قرن از عمر گرانقدر خویش را مخلصانه در مسیر جهاد و پاسداری از ارزش های انقلاب و کیان، استقلال و امنیت کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به ویژه در حوزه های راهبردی اطلاعاتی و امنیتی در برابر دشمنان کینه توز و قسم خورده ملت شریف و قدرشناس ایران عزیز سپری نمود را به محضر مبارک فرمانده معظم کل قوا حضرت آیتالله العظمی امام سید مجتبی خامنهای(مد ظله العالی)، خانواده معظم و معزز ایشان، فرماندهان و آحاد کارکنان جان برکف نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه و جامعه اطلاعاتی کشور، مردم ولایتمدار، همیشه در صحنه و رشید ایران، تسلیت و تبریک عرض می نماییم. ضمن آرزوی علو درجات و رحمت واسعه الهی برای سردار سرلشکر پاسدار، شهید سید مجید خادمی، برای خانواده معظم ایشان صبر و اجر جزیل و برای همرزمان آن شهید والامقام در سازمان اطلاعات سپاه، جامعه اطلاعاتی کشور و سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) رزمندگان دلیر اسلام و ملت مقاوم، سرافراز و همیشه در صحنه ایران عزیز، سربلندی، نصرت الهی و پیروزی قاطع بر دشمنان زبون آمریکایی، صهیونی را از پیشگاه خداوند قادر متعال مسئلت داریم.
نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین
سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران