پیام سازمان عقیدتی سیاسی فراجا به مناسبت شهادت سرلشکر پاسدار شهید خادمی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پلیس، در متن این پیام تسلیت آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

شهادت برادر عزیز و مجاهد نستوه، سرلشکر پاسدار شهید سید مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از عمری مجاهدت مخلصانه در راه اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحکیم امنیت کشور، بار دیگر خباثت و پلیدی یزیدیان زمان را به نمایش گذاشت.

ملت ما با این شهادت ها خو گرفته اند و می‌داند جبهه ای که با رفتن برجسته ترین اسطوره های تاریخ بشر و بزرگترین رهبران الهی چون خمینی کبیر و خامنه ای شهید ذره ای متوقف نشد، بلکه با قدرت بیشتر راه را ادامه داد با شهادت فرماندهان و سرداران هم مقتدرانه راه خود را ادامه خواهد داد.

شهادت مقتدرانه این سردار سرافراز و فرهیخته سپاه اسلام، که قریب به نیم قرن از عمر گرانقدر خویش را مخلصانه در مسیر جهاد و پاسداری از ارزش های انقلاب و کیان، استقلال و امنیت کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به ویژه در حوزه های راهبردی اطلاعاتی و امنیتی در برابر دشمنان کینه توز و قسم خورده ملت شریف و قدرشناس ایران عزیز سپری نمود را به محضر مبارک فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت‌الله العظمی امام سید مجتبی خامنه‌ای(مد ظله العالی)، خانواده معظم و معزز ایشان، فرماندهان و آحاد کارکنان جان برکف نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه و جامعه اطلاعاتی کشور، مردم ولایتمدار، همیشه در صحنه و رشید ایران، تسلیت و تبریک عرض می نماییم. ضمن آرزوی علو درجات و رحمت واسعه الهی برای سردار سرلشکر پاسدار، شهید سید مجید خادمی، برای خانواده معظم ایشان صبر و اجر جزیل و برای همرزمان آن شهید والامقام در سازمان اطلاعات سپاه، جامعه اطلاعاتی کشور و سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) رزمندگان دلیر اسلام و ملت مقاوم، سرافراز و همیشه در صحنه ایران عزیز، سربلندی، نصرت الهی و پیروزی قاطع بر دشمنان زبون آمریکایی، صهیونی را از پیشگاه خداوند قادر متعال مسئلت داریم.

نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین

سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

