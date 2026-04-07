بیش از ۵۰۰۰ دیدار از خانواده شهدای جنگ رمضان در سراسر کشور
به گزارش ایلنا به نقل از ایثار، اولاد قباد، در گفتگو با شبکه خبر از تشکیل قرارگاه ویژه جنگ تحمیلی رمضان با تاکید دکتر موسوی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران خبر داد و گفت: برای تشییع و تدفین شهدای جنگ تحمیلی رمضان کمیتههای تخصصی قرارگاه جنگ تحمیلی تشکیل شد، شیوهنامههایی برای احزار شهدای مردمی و شهدای نظامی به استانها ابلاغ شد که بر اساس این شیوهنامهها استانها گزارشهایی به قرارگاه ارسال میکنند.
رئیس قرارگاه جنگ تحمیلی رمضان در بنیاد تصریحکرد: مهمترین کمیته قرارگاه جنگ تحمیلی رمضان کمیته احراز است، آمار شهدای جنگ تحمیلی به این قرارگاه از استانها روزانه ارسال میشود و متاسفانه تعداد شهدای مردمی کمتر از شهدای نظامی نیستند.
اولاد قباد همچنین با اشاره به تشکیل کمیته نهضت دیدار با پیگیری مدیرکل مددکاری و مشاوره بنیاد شهید و امور ایثارگران، گفت: بیش از ۵۵۰۰ دیدار از خانواده شهدای جنگ رمضان در استانها انجام شد که با حضور گسترده مردم و مسئولان، استانداران، فرمانداران و نمایندگان مجلس در استانها همراه بود.
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن حضور فعال مدیران و مسئولان بنیاد از جمله دکتر موسوی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، حجتالاسلام و المسلمین موسوی مقدم، نماینده ولی فقیه در بنیاد، در نهصت دیدار با خانواده شهدای جنگ رمضان همچنین به کمیتههای دیگر قرارگاه جنگ رمضان در بنیاد شهید و امور ایثارکران از جمله کمیته بهداشت و درمان، کمیته روابط عمومی، کمیته حقوقی و کمیته پشتیبانی اشاره کرد.