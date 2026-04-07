رئیس سازمان اورژانس کشور:
۳.۶ میلیون مراجعه به اورژانس مراکز درمانی در طرح سلامت نوروزی
رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به اجرای طرح سلامت نوروزی، از ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۴ تا ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۵، از انجام بیش از ۱۹۰ هزار ماموریت اورژانس و پاسخگویی به ۷۴۸ هزار تماس با سامانه ۱۱۵ خبر داد.
به گزارش ایلنا، جعفر میعادفر با بیان اینکه در طرح سلامت نوروزی ۷۶۷ بیمار دچار سکتههای قلبی و مغزی در قالب طرح ۲۴۷ و ۷۲۴ به مراکز درمانی منتقل شدند، افزود: در ماموریتهای اورژانس در این طرح، ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر به اورژانس مراکز درمانی مرجعه کردند که نسبت به سال گذشته، کاهش ۱۵ درصدی داشت.
وی تاکید کرد: در این طرح خوشبختانه ۱۱۹۳ نفر در عملیات موفق احیای قلبی ریوی (CPR) موفق در مراکز درمانی به زندگی بازگشتند و ۱۵۱ هزار عمل جراحی شامل ۵۵ هزار عمل اورژانسی و ۹۵ هزار جراحی غیراورژانسی (الکتیو) انجام شد.
رئیس سازمان اورژانس کشور از مصدومیت بیش از ۷۷ هزار نفر در حوادث ترافیکی این طرح خبر داد و گفت: تعداد مصدومان امسال نسبت به سال گذشته، ۵ درصد کاهش داشته است.
به گفته وی در طرح سلامت نوروزی، ۵۵ مورد غرق شدگی و ۴۷۶ مورد مسمومیت با گاز مونوکسید کربن ثبت و منجر به جان باختن ۳۰ نفر در حوادث غرق شدگی و ۲۸ نفر در مسمومیت با گاز مونوکسید کربن شد.
به گزارش وبدا، میعادفر در پایان با اشاره به اهدای ۱۰۰ هزار واحد خونی داوطلبانه در طرح سلامت نوروزی، گفت: ۸۷۰۰ واحد خون و فرآوردههای خونی از سوی سازمان انتقال خون ایران به سایر استانها، ارسال شد.