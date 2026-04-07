به گزارش ایلنا، صادق حسین‌زاده ملکی معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش به شهادت دانش‌آموزان میناب اشاره کرد و گفت: ماجرای مدرسه شجره طیبه میناب یک اتفاق بسیار مهم و حتی از منظر مجامع جهانی حیرت‌انگیز بود.

وی ادامه داد: آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی یک جنایت جنگی بسیار بزرگ را رقم زدند؛ جنایتی که نه‌تنها در قوانین بین‌المللی، بلکه برای هر کسی که حداقل اثری از انسانیت و بشریت در ذهن و روح او زنده باشد، غیرقابل تصور و غیرقابل قبول است. متاسفانه این اتفاق رخ داد و رژیم کودک‌کش، کودک‌خوار و کودک‌آزار آمریکایی و صهیونیستی به این مدرسه حمله کردند و در چند نوبت این مدرسه را مورد اصابت قرار دادند. جمع زیادی از دانش‌آموزان عزیزمان، اعم از دختر و پسر و همچنین جمعی از فرهنگیان عزیز و تعدادی از اولیای دانش‌آموزان که برای بردن فرزندان خود به مدرسه آمده بودند، به شهادت رسیدند.

حسین‌زاده ملکی ادامه داد: بسیاری از افراد وظیفه خود دانستند که در سراسر کشور و در فضای بین‌المللی صدای مظلومیت این دانش‌آموزان عزیز را به گوش جهانیان برسانند. از این منظر، در این قریب به چهل روز اتفاقات بزرگی رخ داده است. به نظر می‌رسد نقطه عطف این ماجراها و به تعبیری آغاز موج جدیدی از خون‌خواهی این شهدای عزیز دانش‌آموز در ایام چهلم رقم می‌خورد. لذا این روزها و این ایام بسیار مهمی است؛ هم از منظر انسانی و هم از منظر موضوعات مرتبط با جنگ و پیگیری‌هایی که باید صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه برنامه‌های مختلفی در سراسر کشور در حال پیگیری است، گفت: در تمامی استان‌های کشور رویدادهای متمرکزی برای بزرگداشت چهلم این شهدای عزیز برگزار می‌شود. به طور خاص در استان هرمزگان و شهر میناب نیز برنامه‌های ویژه‌ای برقرار است که از امروز و فردا آغاز می‌شود و تا روز شنبه ادامه خواهد داشت.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: از همین امشب در شهر تهران برنامه‌ها را آغاز کرده‌ایم. برخی از مراکز استان‌ها نیز از دیشب برنامه‌های خود را شروع کرده‌اند، اما برنامه‌هایی که در خود شهر میناب برگزار می‌شود عمدتا در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه است و تا شنبه نیز ادامه خواهد داشت. مجموعه‌ای متنوع از برنامه‌ها توسط اولیای دانش‌آموزان و خود دانش‌آموزان، چه در میناب و چه در بسیاری از استان‌ها و شهرستان‌ها، در کنار برنامه‌های ملی و استانی برگزار می‌شود.

وی افزود: در کنار این برنامه‌ها، به تعداد تمام مناطق آموزش و پرورش کشور؛ یعنی بیش از ۷۶۰ منطقه آموزش و پرورش و همچنین به تعداد تشکل‌های دانش‌آموزی و ظرفیت‌های استانی و منطقه‌ای، رویدادهای متعددی در حال برگزاری است. این رویدادها در امتداد اتفاق مهمی که در فضای ملی و هویتی ایرانیان شکل گرفته، یعنی اجتماعات محلی، برگزار می‌شود.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه این پدیده واقعا حیرت‌انگیز است، گفت: در ۴۷ سال گذشته ملت ایران در راهپیمایی‌ها و تجمعات مختلفی شرکت می‌کردند که آثار مهم ایرانی، اسلامی و انقلابی داشت؛ اما عمدتا این تجمعات به صورت متمرکز برگزار می‌شد، یعنی در یک منطقه خاص و با حضور میلیونی مردم و آثار خاص خود را داشت، اما گاهی موجب می‌شد بخش کوچکی از جامعه که در آن فضای متمرکز حضور نداشتند، چه بسا عظمت آن جمعیت را باور نکنند، اما اکنون شاهد یک اتفاق کاملا توزیع‌شده در سراسر شهرها و مناطق کشور هستیم که پدیده‌ای بسیار قابل بررسی و قابل توجه است. از همین رو، در سی و چند روز گذشته از همکاران خود در آموزش و پرورش و از دانش‌آموزان عزیز خواسته بودیم که برنامه‌ها به این اجتماعات محلی ختم شود.

وی ادامه داد: طبیعتا برنامه‌هایی که در موضوع چهلم شهدای عزیز در حال برنامه‌ریزی است نیز در نهایت به همین تجمعات شبانه منتهی خواهد شد. معتقدیم هرچه جامعه دانش‌آموزی و فرهنگی ما به خیل عظیم مردم بپیوندند که خود نیز جزئی از مردم هستند و پرچم‌دار حرکت‌های مردمی محسوب می‌شوند، آثار ماندگار و ویژه‌ای خواهد داشت.

حسین‌زاده ملکی افزود: این تجمعات که در مساجد محلات و مراکز آموزشی و پرورشی با انواع برنامه‌ها برگزار می‌شود، عمدتا به اجتماعات محلی ختم خواهد شد. در کنار این برنامه‌ها، ما برنامه‌های مختلفی نیز در سطح مدرسه و کلاس درس داریم. به این معنا که تمامی کلاس‌های درس که در این ایام به صورت مجازی برگزار می‌شود، حدود ۲۰ دقیقه از زمان کلاس خود را به این برنامه اختصاص می‌دهند و به بزرگداشت شهدای میناب می‌پردازند. برای این برنامه‌های کلاسی و مدرسه‌ای نیز مجموعه‌ای از محصولات فرهنگی تولید شده است؛ از جمله کلیپ‌ها، سرودها، محتواهای تبیینی، کاربرگ‌ها و برنامه‌های گفت‌وگومحور که برای ایجاد کنشگری در میان دانش‌آموزان است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش به هشتگ و عنوان «بی‌تاب میناب» اشاره کرد و گفت: تمام این برنامه‌ها، چه در سطح کلاسی، مدرسه‌ای، منطقه‌ای، استانی و ملی، ذیل عنوان «بی‌تاب میناب» یا هشتگ «#بی‌تاب_میناب» دنبال می‌شود. ما تمام برنامه‌های چهلم را نیز ذیل همین عنوان سازماندهی کرده‌ایم. واقعیت نیز همین است؛ نه فقط جامعه دانش‌آموزی ما و نه فقط جامعه فرهنگی کشور، بلکه بسیاری از مردم جهان نیز امروز در شرایطی هستند که نسبت به میناب بی‌تاب شده‌اند، چرا که این حادثه سند آشکاری از یک جنایت جنگی بزرگ توسط رژیم کودک‌کش صهیونیستی و حامیان آمریکایی آن است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش به اقدامات حقوقی وزارت آموزش و پرورش در برابر جنایات آمریکایی-صهیونی اشاره کرد و افزود: از همان روز اول وقوع این حادثه، فعالیت‌های حقوقی مختلفی آغاز شد. وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور خارجه و سایر نهادهای مرتبط پیگیری‌های لازم را در سطح ملی و بین‌المللی شروع کردند. وزیر آموزش و پرورش مجموعه‌ای از مکاتبات را با مجامع جهانی و نهادهای بین‌المللی انجام داد تا این موضوع اطلاع‌رسانی، مطالبه و دادخواهی شود. در پی این مکاتبات نیز مجموعه‌ای از پیگیری‌ها شکل گرفت.

وی ادامه داد: این موضوع تنها محدود به مدرسه شجره طیبه میناب نیست. همان‌گونه که در پیام رهبر معظم انقلاب نیز تاکید شد، تک‌تک شهدایی که در این ایام تقدیم شدند پرونده‌ای مستقل برای پیگیری دارند. در حوزه مدارس نیز همین وضعیت وجود دارد. ما نه فقط مدرسه شجره طیبه میناب، بلکه تمام مدارسی را که در سراسر کشور آسیب دیده‌اند پیگیری می‌کنیم. بر اساس آمار موجود، حداقل ۱۸ مدرسه و فضای آموزشی تقریبا به طور کامل نابود شده است. همچنین حدود ۳۱۱ فضای آموزشی بین ۲۰ تا ۸۰ درصد آسیب دیده‌اند و بیش از ۶۰۰ فضای آموزشی نیز آسیب‌هایی کمتر از ۲۰ درصد متحمل شده‌اند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه تک‌تک جنایات آمریکایی-صهیونی در تخریب و آسیب زدن به مراکز آموزشی، پرونده مستقل حقوقی دارند، گفت: هر یک از این موارد مصداق یک جنایت جنگی است و نباید رها شود. هر یک از شهدای دانش‌آموز و هر یک از دانش‌آموزان مجروح نیز پرونده مستقل خود را دارند.

وی بر اقدامات مستندسازی دقیق جنایات آمریکایی-صهیونی تاکید کرد و افزود: تصویربرداری و عکاسی گسترده‌ای از این مراکز انجام شده و همچنان ادامه دارد. قرار است مجموعه‌ای از این تصاویر در قالب محصولات مختلف تهیه شود؛ از جمله کتاب عکس، نمایشگاه‌های بین‌المللی و مجموعه‌هایی که از سوی رئیس‌جمهور، وزیر آموزش و پرورش و سایر نهادها به مجامع جهانی ارائه خواهد شد.

حسین‌زاده ملکی ادامه داد: این جنایات باید در تاریخ این کشور ماندگار شود. حتی پس از بازسازی مدرسه که ان‌شاءالله بسیار بهتر از گذشته ساخته خواهد شد، بخشی از این نمادها، تصاویر و روایت‌ها حفظ می‌شود تا در حافظه تاریخی کشور باقی بماند. نسل‌های آینده ممکن است تصویری از رژیم صهیونیستی نداشته باشند، اما باید بدانند که در گذشته چنین رژیمی وجود داشته که به مدارس و دانش‌آموزان حمله می‌کرده است. از این رو، در این مدرسه لوح‌هایی نصب خواهد شد و روایت‌هایی از این حادثه برای آیندگان حفظ خواهد شد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه مدرسه شجره طیبه میناب به پرچم دادخواهی تمام دانش‌آموزان، کودکان و نوجوانان مظلوم جهان تبدیل خواهد شد، گفت: معتقدیم چهلم شهدای مدرسه میناب، نقطه عطفی برای آغاز موج جدیدی از خون‌خواهی و پیگیری‌های حقوقی و رسانه‌ای خواهد بود؛ موجی که نه فقط برای دانش‌آموزان شهید میناب و ایران، بلکه برای تمام کودکان و نوجوانان مظلوم جهان ادامه خواهد یافت.

وی به اقدامات حوزه پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: در حوزه فعالیت‌های پرورشی نیز از همان لحظات ابتدایی آغاز جنگ، ستاد مربوطه در وزارت آموزش و پرورش تشکیل شد. جلسات برگزار شد و تقسیم کار صورت گرفت. جمع‌بندی این بود که مجموعه‌ای از اقدامات را با کمک شبکه مربیان، مشاوران، معلمان، مدیران مدارس و دانش‌آموزان کنشگر در سراسر کشور دنبال کنیم. این دانش‌آموزان ظرفیت بسیار عظیم و شگفت‌انگیزی هستند. بسیاری از آنان از همین حالا کنشگری اجتماعی را تجربه می‌کنند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه معتقدم نسلی در حال تربیت شدن است که با نسل‌های قبلی متفاوت است، ادامه داد: در همان روزهای ابتدایی جنگ در محیطی برای خرید رفته بودم. در آن‌جا کودکی کوچک از مادرش می‌خواست که برای او پرچم ایران بخرد و با گریه می‌گفت چرا پرچم را برای من نخریدی. او می‌گفت من پرچم ایران می‌خواهم. واقعیت این است که ما در دهه‌های گذشته نسبت به این پرچم مقدس که مزین به نام «الله» و «الله‌اکبر» است کم‌کاری کرده‌ایم، اما اتفاقات چند سال اخیر به گونه‌ای پیش رفته که حتی کودکان نیز نسبت به این پرچم احساس تعلق و مطالبه‌گری دارند و با افتخار آن را در دست می‌گیرند.

وی با بیان اینکه در حوزه پرورشی، ما پنج عرصه فعالیت را از همان ابتدا مشخص کردیم؛ خیابان، مدرسه، فضای مجازی، کلاس درس و رسانه، گفت: در مرحله نخست، حضور در عرصه اجتماعی و مردمی مورد توجه قرار گرفت و دانش‌آموزان تولیدات متعددی از جمله سرودها، رجزها و برنامه‌های مختلف فرهنگی ارائه کردند. در مرحله بعد، هر مدرسه به عنوان یک ستاد پشتیبانی فرهنگی، حماسی و خدماتی برای جنگ تحمیلی در نظر گرفته شد.

حسین‌زاده ملکی ادامه داد: در فضای مجازی نیز تولیدات گسترده فرهنگی و هنری توسط دانش‌آموزان و فرهنگیان منتشر شد. در مراحل بعدی نیز برنامه‌های مربوط به کلاس‌های درس پس از بازگشایی مدارس و فعالیت‌های رسانه‌ای دنبال شد.

وی به اقدامات، حوزه‌های معرفتی، حماسی، مشاوره‌ای و مراقبتی اشاره کرد و گفت: در معاونت پرورشی سازوکاری برای مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وجود دارد و در همین راستا سامانه خط ۱۵۷۰ که به فوریت‌های دانش‌آموزی رسیدگی می‌کند، فعال شد تا خدمات مشاوره‌ای و حمایتی لازم برای دانش‌آموزان ارائه شود.

