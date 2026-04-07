۸۵ وطن فروش در ۲۵ استان کشور دستگیر شدند

به گزارش ایلنا، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور اظهار کرد: شبکه بزرگ و طراحی شده سازمان اطلاعاتی دشمن شامل عناصر وطن فروش و خائن به مردم عزیز ایران؛ در ۲۵ استان شناسایی و در عملیات‌هایی منسجم و هماهنگ، تعداد ۸۵ نفر از این مزدوران که اقدام به تهیه و ارسال موقعیت‌های حساس از جمله تأسیسات و زیرساخت‌های ارائه خدمات به مردم، ایستگاه‌های ایست و بازرسی، محل استقرار نیروهای تأمین کننده امنیت مردم جهت انجام اقدامات جنگی و تعیین لوکیشن سیار یا ثابت برای اصابت توسط دشمن آمریکائی صهیونیستی می‌کردند، دستگیر شدند.

وی افزود: از مجرمان وطن‌فروش تجهیزات تخصصی و الکترونیکی، استارلینک، سلاح و مهمات و… کشف و ضبط شد.

رادان خاطرنشان کرد: اعترافات متهمان و نحوه همکاری با دشمن با شرح جزئیات به‌زودی منتشر و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: بخش مهمی از این عملیات با استفاده از گزارش‌های خبری مردمی به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به سرانجام رسید.

