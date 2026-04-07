معاون کمیته امداد اعلام کرد:
شهادت ۳۲ نفر از خانواده مددجویان کمیته امداد در جنگ
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد گفت: از ابتدای جنگ رمضان تا امروز ۳۲ نفر از خانواده مددجویان کمیته امداد در اثر حملات جنایتکاران آمریکایی و صهیونی به شهروندان غیر نظامی، به شهادت رسیدهاند.
به گزارش ایلنا، علی بحیرایی با اعلام این خبر گفت: در اثر این حملات وحشیانه به منازل مسکونی، همچنین هفت نفر از مددجویان دچار جراحت شدهاند.
وی اظهار کرد: در این مدت ۲۶۰۵ خانوار مددجو آسیب دیدهاند که خدمترسانی به این خانوادهها انجام شده است.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی کمیته امداد، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد، خاطرنشان کرد: این خدمات شامل خدمات درمانی، تامین لوازم ضروری و خدمات مسکن مددجویان است که با تلاش جهادی امدادگران در سراسر کشور در حال انجام است.