در بازدید رئیس سازمان غذا و دارو از سایت تخریبشده توفیق دارو تاکید شد:
عزم راسخ جامعه دارویی کشور برای بازسازی هرچه سریعتر و خوداتکایی صنعت دارویی
مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، با حضور در سایت شرکت داروسازی توفیق دارو که بر اثر حملات اخیر رژیم صهیونیستی دچار تخریب گسترده شده است، ضمن بازدید میدانی از خسارات وارد شده، بر عزم راسخ جامعه دارویی کشور برای بازسازی هرچه سریعتر و پیشرفتهتر این واحد استراتژیک تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، پیرصالحی در حاشیه این بازدید با محکومیت شدید این اقدام خصمانه اظهار داشت: عاملان این حمله بار دیگر نشان دادند که به هیچیک از اصول اخلاقی، ارزشهای انسانی و قواعد حقوق بینالملل پایبند نیستند. آنان پنداشتهاند که با تخریب زیرساختها میتوانند جلوی پیشرفت علمی و فناوری کشورمان را بگیرند، در حالی که قدرت دانش و تکنولوژی ما در وجود هزاران دانشمند و متخصص جوان توزیع شده، در دانشگاهها و مراکز پژوهشی متکثر است و به هیچوجه متکی به فرد یا یک مکان فیزیکی خاص نیست.
وی با اشاره به سابقه تاریخی تقابل دشمنان با دستاوردهای علمی ایران افزود: دشمنی دیرینه رژیم سفاک صهیونیستی و آمریکا با علم و دانش، ریشه در ناتوانی آنان از پذیرش پیشرفت ملتی دارد که راه تعالی را از مسیر تکیه بر توان داخلی انتخاب کرده است. اما باید به صراحت بگویم که با این قبیل اقدامات کور و بزدلانه، کشور ما نه تنها عقب نمیافتد، بلکه با ارادهای پولادین، گامهای بلندتری در مسیر توسعه برخواهد داشت.
پیرصالحی سپس بر برنامه ملی برای احیای این واحد دارویی تأکید کرد و گفت: ما در کنار هم متعهد هستیم که این کارخانه را نهتنها بازسازی کنیم، بلکه آن را با استانداردهای روز و فناوریهای پیشرفتهتر از نو بنا نهیم. همانطور که امروز در حوزه دارو جزو کشورهای طراز اول و پیشرو (اورلب) دانش هستیم، این جایگاه را حفظ کرده و روزبهروز توسعه خواهیم داد.
پیرصالحی با قدردانی از این حضور مسئولانه خاطرنشان کرد: با وجود اینکه کارخانه مورد اصابت قرار گرفته و خسارات مادی زیادی وارد شده بود، اما تمام پرسنل در صحنه حاضر شدند تا هر آنچه از دستشان برمیآید برای مدیریت شرایط، حفظ مستندات علمی و آمادهسازی مقدمات بازسازی انجام دهند. این روحیه ایثار، همبستگی و تعهد کاری، چیزی است که دشمن زبون ما هرگز درک نخواهد کرد و توان فهم آن را ندارد.
به گزارش ایفدانا، وی در پایان اعلام کرد: فرآیند بازسازی شرکت توفیق دارو با اولویتدهی به تولید داروهای استراتژیک، همکاری نزدیک با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و بهرهگیری از فناوریهای نوین بهزودی آغاز خواهد شد و این مجموعه در آیندهای نزدیک با توانی دوچندان و زیرساختی مقاومتر به چرخه تأمین سلامت کشور بازمیگردد.