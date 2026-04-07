۷۰۹ هزار بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی/ پلمب و یا تعطیلی ۱۳۳۰ مرکز

۷۰۹ هزار بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی/ پلمب و یا تعطیلی ۱۳۳۰ مرکز
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، آمار تجمیعی فعالیت های نظارتی و کنترلی در حوزه‌های بهداشت محیط و مواد غذایی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را از ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، این گزارش که شامل فعالیت‌های نظارتی و کنترلی در حوزه‌های بهداشت محیط و مواد غذایی است، نشان‌دهنده تلاش مستمر این دانشگاه‌ها برای حفظ سلامت جامعه می‌باشد. 

بر اساس این گزارش، در بازه زمانی مذکور، ۷۰۹.۷۸۵ مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی صورت گرفته است. همچنین، ۲۰۲.۶۶۲ مورد بازرسی از اماکن عمومی انجام شده و ۸۴۹.۴۶۳ مورد سنجش پرتابل سطوح و مواد غذایی به ثبت رسیده است. در حوزه بهداشت آب، ۵۹۰.۹۷۱ مورد کلرسنجی آب آشامیدنی انجام شده و ۴۵.۳۷۷ نمونه‌برداری از آب آشامیدنی صورت گرفته است. 

مقدار مواد غذایی خارج شده از چرخه مصرف انسانی نیز ۷۰۸.۹۳۰ کیلوگرم/لیتر بوده است. در راستای نظارت بر سلامت مواد غذایی، ۷.۸۴۸ نمونه‌برداری از مواد غذایی انجام و ۱۳۶ مورد طغیان بیماری منتقله از آب و مواد غذایی مورد بررسی قرار گرفته است. 

محسن فرهادی، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در ادامه به اقدامات ویژه در حوادث اشاره کرد و گفت: در حوادث شیمیایی، ۶۰۷ اقدام ویژه انجام شده است، این در حالی است که اقدامات ویژه در حوادث پرتویی صفر مورد گزارش شده است. 

بنا بر اعلام وزارت بهداشت، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت افزود: در نتیجه بازرسی‌ها و نظارت‌های صورت گرفته، ۸.۶۶۳ مرکز و مکان به مراجع قضایی معرفی شده‌اند و ۱.۳۳۰ مرکز و مکان نیز پلمب یا تعطیل شده‌اند. همچنین، ۶۰.۳۸۰ مورد بازرسی از کارگاه‌ها و کارخانجات انجام شده است.

