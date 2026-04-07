وزیر آموزش و پرورش تشریح کرد:
سناریوهای پیش بینی شده برای برگزاری امتحانات و اتمام سال تحصیلی
وزیر آموزش و پرورش، با تشریح ابعاد مختلف خسارات انسانی و آموزشی جنایات اخیر، از شهادت صدها دانشآموز و معلم، تخریب گسترده مدارس و اجرای برنامههای ملی برای بازسازی و استمرار آموزش خبر داد و تأکید کرد: همه سناریوها برای برگزاری امتحانات، کنکور و اتمام سال تحصیلی، پیشبینی شده و جای هیچگونه نگرانی برای دانشآموزان وجود ندارد.
به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش با حضور در گفت و گوی ویژه خبری، ضمن تسلیت به ملت ایران و خانوادههای شهدا، اعلام کرد: در پی حوادث اخیر، حدود ۳۱۰ دانشآموز و معلم به شهادت رسیدهاند و بیش از ۲۱۰ نفر از دانشآموزان و فرهنگیان نیز مجروح شدهاند.
وی با اشاره به میزان خسارات زیرساختی در آموزش و پرورش افزود: حدود ۹۰۰ واحد آموزشی، اداری و اردوگاهی و فصای ورزشی در حملات اخیر دشمن تخریب شد که از این تعداد، ۷۵۰ واحد آموزشی آسیب دید.
به گفته کاظمی، بیشترین آسیبها و تخریب ها مربوط به استانهای هرمزگان، مرکزی، تهران و آذربایجان شرقی است.
وزیر آموزش و پرورش، با تأکید بر نقش خیرین مدرسهساز در بازسازی مدارس آسیب دیده، گفت: روند بازسازی مدارس با شتاب بیشتری دنبال میشود و پیش از این نیز حدود ۸ هزار پروژه آموزشی در دستور کار بوده که اکنون با سرعت بالاتری در حال اجراست.
وی از شکلگیری پویشهای مردمی از جمله پویش، فرشتههای میناب و دوباره میسازمت وطن و... خبر داد و افزود: تاکنون حدود ۴۵ میلیارد تومان کمکهای مردمی از طریق این پویش ها جمعآوری شده و مشارکتهایی نیز از سوی خیرین کشورهای مختلف از جمله کشور هند، پاکستان، عراق و ترکیه صورت گرفته است.
کاظمی ضمن سپاس از مشارکت ارزشمند عتبه حسینیه برای ساخت یکی از مدارس شجره طیبه میناب، به همکاری ستودنی آستان قدس رضوی در ساخت مدارس اشاره کرد و گفت: این نهاد آمادگی خود را برای ساخت چند مدرسه جدید و حمایت از خانوادههای شهدا اعلام کرده و قرار است یادمانهای ماندگاری برای این حوادث از سوی این نهاد طراحی و اجرا شود.
وزیر آموزش و پرورش، از برنامهریزی گسترده برای برگزاری مراسم چهلم شهدای دانشآموز خبر داد و گفت: این برنامهها در چهار سطح ملی، استانی، منطقهای و مدرسهای برگزار میشود.
وی افزود: در سطح مدارس، حدود ۶۵۰هزار یادواره شهدای میناب در کلاسهای درس برگزار خواهد شد و معلمان بخشی از زمان آموزش خود را به این موضوع اختصاص میدهند.
کاظمی، همچنین از راهاندازی پویش، بیتاب میناب در شبکه شاد خبر داد و گفت: این پویش به بستری برای تولید و انتشار محتوای تولیدی از سوی دانشآموزان در حوزههای فرهنگی، هنری و رسانهای تبدیل شده و آثار تولیدی حتی در سطح بینالمللی بازنشر داده می شود.
وی با اشاره به اقدامات حقوقی و بینالمللی اظهار کرد: مکاتباتی با نهادهایی مانند یونسکو، یونیسف و سایر سازمانهای بینالمللی برای پیگیری حقوق دانشآموزان انجام شده و این موضوع از طریق وزارت امور خارجه در حال پیگیری است.
وزیر آموزش و پرورش، درباره آخرین تصمیمات درباره استمرار وضعیت آموزشی کشور، گفت: کلاسهای درس تا پایان فروردین بهصورت مجازی برگزار خواهدشد و برای جبران عقب ماندگی دروس، به معلمانی که به فرصت بیشتری برای اتمام بودجه بندی کتاب های درسی نیاز دارند، یک هفته بیشتر از سال تحصیلی، فرصت جبران داده شده است.
وی افزود: آموزش از طریق سه بستر، شبکه شاد، مدرسه تلویزیونی و بستههای آفلاین دنبال خواهد شد.
کاظمی، همچنین به برخی مشکلات فنی شبکه شاد اشاره کرد و گفت: به دلیل تمرکز جمعیت دانشآموزی، در برخی ساعات ترافیک افزایش مییابد، اما با مدیریت زمانبندی و استفاده از ظرفیتهای مختلف، این مشکل در حال کنترل است.
وی با تأکید بر این که برنامه امتحانات نهایی بر اساس برنامه ابلاغی، از دوم خرداد برقرار است، گفت: در صورت تداوم شرایط خاص در کشور، امتحانات به تعویق خواهد افتاد و حداقل ۱۵ روز پس از اعلام عادی شدن شرایط کشور برگزار خواهد شد، لذا دانش آموزان نگران این موضوع نباشند.
کاظمی افزود: کنکور نیز تابع نتایج امتحانات نهایی است و زمان آن متناسب با تغییرات احتمالی در برنامه امتحانات، تنظیم خواهد شد.
وی همچنین از پیشبینی سناریوهای کامل برای شرایط بحرانی خبر داد و گفت: در صورت تداوم طولانیمدت شرایط کنونی و عدم امکان برگزاری امتحانات، امکان فارغالتحصیلی دانشآموزان بر اساس سوابق تحصیلی و آزمونهای داخلی نیز در شورای عالی آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل بررسی و پیشبینی است.
وزیر آموزش و پرورش، درباره آزمون های ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی، گفت: سه سناریو شامل برگزاری در زمان مقرر، تعویق آزمون و یا پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی و فرم های هزار امتیازی در نظر گرفته شده و تصمیمگیری نهایی بر اساس شرایط کشور انجام خواهد شد.
کاظمی، از تلاش معلمان و همکاری خوب خانوادهها در استمرار جریان آموزشی در شرایط کنونی کشور قدردانی کرد و افزود: معلمان علاوه بر تداوم آموزش، در مدیریت شرایط اجتماعی و کمک به آرامش دانشآموزان نیز نقش مهمی ایفا کردند که جای تقدیر دارد.
براساس گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وزیر آموزش و پرورش، در پایان با قدردانی از همراهی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: با وجود شرایط دشوار، جریان آموزش در کشور بدون وقفه ادامه دارد و تمامی تمهیدات لازم برای حفظ کیفیت آموزشی، برگزاری عادلانه امتحانات و حمایت از دانشآموزان در نظر گرفته شده است.