حوادث ترافیکی تهران در نوروز جان ۸ نفر را گرفت

به گزارش ایلنا، سردار موسوی‌پور درباره حوادث رانندگی که در ایام نوروز ۱۴۰۵ رخ داده است توضیحاتی ارائه داد و افزود: اولین سانحه در روز چهارشنبه ۵ فروردین ماه حوالی ساعت ۱۴:۰۴ در بزرگراه آیت الله سعیدی به غرب روبروی خیابان نامدار رخ داد که راننده یک دستگاه سواری پژو به علت عدم توجه به جلو با عابر پیاده‌ای که به صورت ناایمن قصد تردد غیر مجاز از عرض این بزرگراه را داشته برخورد کرده و متأسفانه در اثر این حادثه عابر پیاده (آقایی ۴۷ ساله) در اثر شدت ضربه و جراحات وارده در دم جان خود را از دست داد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: دومین سانحه در ساعت ۰۹:۳۰ پنجشنبه ۶ فروردین ماه، در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی نرسیده به پل سیدخندان روبروی ایستگاه BRT رخ داد که باز هم در این سانحه راننده یک دستگاه خودروی سواری به علت عدم توجه به جلو با عابر پیاده‌ای که قصد تردد غیر مجاز از عرض این بزرگراه را داشته برخورد کرده و در اثر این برخورد عابر پیاده (آقایی ۴۲ ساله) در دم جان خود را از دست می‌دهد.

سردار موسوی‌پور در ادامه افزود: روز شنبه ۸ فروردین ماه ۲ حادثه‌ مرگبار در سطح شهر تهران ثبت شده است. حادثه اول در ساعت یک بامداد در بزرگراه آزادگان به غرب لاین تندرو بعد از پل آیت الله سعیدی جنب خروجی تندرو به کندرو الغدیر بوقوع پیوست که در آن راننده یک دستگاه سواری به علت عدم توجه به جلو با عابر پیاده‌ای که قصد تردد غیرمجاز از عرض این معبر را داشته برخورد می‌کند و در اثر این برخورد عابر پیاده (آقایی ۳۰ ساله) در دم فوت شد.

وی گفت: دومین حادثه روز شنبه حوالی ساعت ۲۱:۱۵ در مسیر غرب به شرق خیابان دماوند بعد از سه راه تهرانپارس رخ داد که در آن راننده یک دستگاه خودروی سواری به علت تخطی از سرعت مطمئنه با عابر پیاده‌ای که به صورت ناگهانی وارد این معبر شده بود برخورد می‌کند که در اثر این برخورد و صدمات وارده عابر پیاده(آقایی ۱۸ ساله) در دم جان خود را از دست داد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: دیگر حادثه فوتی در نخستین ساعت بامداد دوشنبه ۱۰ فروردین ماه در بزرگراه فتح به شرق قبل از پل کن اتفاق افتاد. در این سانحه راننده یک دستگاه خودروی سواری به علت عدم توجه به جلو و اطراف در حین رانندگی با عابر پیاده‌ای که قصد تردد غیرمجاز از عرض این بزرگراه را داشته برخورد می‌کند که عابر پیاده (آقایی ۶۰ ساله) در دم فوت شد.

به گفته وی، دیگر تصادف در روز ۱۳ فروردین حوالی ساعت ۱۸:۱۵ در مسیر جنوب به شمال خیابان نباتی تقاطع دهقان بوقوع پیوست که در این حادثه راننده یک دستگاه موتورسیکلت به علت تجاوز به چپ با یک دستگاه خودروی سواری برخورد می‌کند که در اثر این برخورد، راننده موتورسیکلت (آقایی ۳۰ ساله) به علت عدم استفاده از کلاه ایمنی و ضربه وارده به سر در دم جان خود را از دست داد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با ابراز تأسف، از وقوع ۲ فقره تصادف فوتی دیگر در روز جمعه ۱۴ فروردین ماه، اظهار کرد: سانحه اول روز جمعه در ساعت ۲۱:۳۵ در بزرگراه شهید هاشمی به جنوب قبل از پل بزرگراه شهید آوینی رخ داد که در آن راننده یک دستگاه موتورسیکلت به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه واژگون شده که در اثر این اتفاق راننده آن به علت عدم استفاده از کلاه ایمنی و ضربه وارده به سر در دم فوت شد.

بر اساس گزارش پلیس، آخرین تصادف فوتی ثبت شده در ایام نوروز در ساعت ۲۳ جمعه ۱۴ فروردین در مسیر شمال به جنوب بزرگراه امام علی(ع) زیر پل شهید بابایی اتفاق افتاد که در آن راننده‌ یک دستگاه سواری پراید به علت عدم توجه به جلو با عابر پیاده‌ای که قصد تردد غیر مجاز از این بزرگراه را داشته برخورد می‌کند که در اثر این حادثه عابر پیاده(آقایی ۴۲ ساله) در اثر صدمات وارده در دم جان خود را از دست داد.

