نرخ جدید کرایه تاکسی در انتظار بررسی در صحن شورای شهر تهران
به گزارش ایلنا، سید جعفر تشکری هاشمی درخصوص تعیین نرخ کرایه تاکسی در سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: این لایحه هنوز در صحن شورای شهر تهران مورد بررسی قرار نگرفته است.
وی همچنین تصریح کرد: لایحه نرخ کرایه تاکسی پیش از پایان سال ۱۴۰۴ و با کمی تأخیر به شورا ارائه شد و هنوز در صحن شورا بررسی نشده است.
تشکری هاشمی در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ کرایه تاکسی تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تعیین تکلیف خواهد شد، خاطرنشان کرد: بررسی و تصویب این لایحه بستگی به دستور جلسات شورا دارد.
بر اساس گزارش شهر، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: به محض نهایی شدن و تصویب این لایحه، جزئیات آن اطلاعرسانی خواهد شد.