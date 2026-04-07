نرخ جدید کرایه تاکسی در انتظار بررسی در صحن شورای شهر تهران

نرخ جدید کرایه تاکسی در انتظار بررسی در صحن شورای شهر تهران
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: لایحه نرخ کرایه تاکسی در سال ۱۴۰۵ را هنوز در صحن شورا مورد بررسی قرار نداده‌ایم.

به گزارش ایلنا، سید جعفر تشکری هاشمی درخصوص تعیین نرخ کرایه تاکسی در سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: این لایحه هنوز در صحن شورای شهر تهران مورد بررسی قرار نگرفته است.

وی همچنین تصریح کرد: لایحه نرخ کرایه تاکسی پیش از پایان سال ۱۴۰۴ و با کمی تأخیر به شورا ارائه شد و هنوز در صحن شورا بررسی نشده است.

تشکری هاشمی در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ کرایه تاکسی تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تعیین تکلیف خواهد شد، خاطرنشان کرد: بررسی و تصویب این لایحه بستگی به دستور جلسات شورا دارد.

بر اساس گزارش شهر، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: به محض نهایی شدن و تصویب این لایحه، جزئیات آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 

 

