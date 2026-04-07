افزایش مشکلات سلامت روان در شرایط بحران/ ارائه رایگان مشاوره در سامانه ۱۹۰

مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت از ارائه خدمات مشاوره روانشناختی رایگان از طریق سامانه ۱۹۰ خبر داد و گفت: در شرایط بحرانی، این خدمت با هدف پاسخگویی فوری، کاهش اضطراب عمومی و هدایت صحیح افراد به خدمات تخصصی، با مشارکت حدود ۷۰۰ کارشناس سلامت روان در سراسر کشور در حال ارائه است.

به گزارش ایلنا،    محمدرضا شالبافان با اشاره به افزایش مشکلات سلامت روان در شرایط بحران، اظهار داشت: همزمان با افزایش نیازهای روانی مردم و احتمال کاهش دسترسی به خدمات حضوری، توسعه خدمات مشاوره تلفنی به‌عنوان یکی از مداخلات مؤثر در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: خدمات ارائه‌شده در این سامانه، مبتنی بر مداخلات کوتاه‌مدت و فوری است و هدف آن، ارائه راهکارهای اولیه برای مدیریت شرایط روانی افراد و در صورت نیاز، هدایت آنان به دریافت خدمات تخصصی در سطوح بالاتر است.

مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت ادامه داد: در حال حاضر، امکان دریافت خدمات روانشناختی رایگان از طریق سامانه ۱۹۰ فراهم شده و مردم می‌توانند با استفاده از این بستر آشنا، به‌سرعت به مشاوره‌های لازم دسترسی پیدا کنند.

شالبافان با بیان اینکه روزانه حدود ۶ هزار تماس در این حوزه پاسخ داده می‌شود، تصریح کرد: نزدیک به ۷۰۰ نفر از کارشناسان سلامت روان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، به‌صورت شیفتی از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب در این سامانه فعال هستند.

وی درباره تخصص نیروهای پاسخگو گفت: این افراد دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط با سلامت روان هستند و در کنار آن‌ها، اعضای هیئت علمی و اساتید دانشگاه نیز به‌عنوان ناظر و پشتیبان علمی حضور دارند تا در صورت نیاز، مداخلات تخصصی‌تر انجام شود.

مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با اشاره به تجربیات گذشته افزود: ارائه خدمات مشاوره تلفنی در بحران‌هایی مانند همه‌گیری کرونا و حوادث اخیر، نشان داده است که این روش می‌تواند نقش مهمی در کاهش اضطراب عمومی و افزایش تاب‌آوری جامعه ایفا کند.

شالبافان تأکید کرد: این سامانه علاوه بر پاسخگویی فوری، در تکمیل نظام ارجاع نیز نقش دارد و می‌تواند افراد را به‌صورت هدفمند به مراکز خدمات جامع سلامت، مراکز سلامت روانی اجتماعی (سراج) و در صورت نیاز، بیمارستان‌های تخصصی هدایت کند.

وی خاطرنشان کرد: افزایش سواد سلامت روان و کاهش مراجعات غیرضروری به مراکز تخصصی از دیگر اهداف این طرح است که به بهبود کارایی نظام سلامت کمک می‌کند.

مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت گفت: این خدمات تنها محدود به شرایط بحران نیست و برنامه‌ریزی شده است تا در دوره پس از بحران نیز ادامه یابد و به‌عنوان یکی از ابزارهای پایدار در حوزه سلامت روان مورد استفاده قرار گیرد.

بنابر اعلام وبدا، شهروندان می‌توانند با شماره‌گیری ۱۹۰ و انتخاب گزینه سلامت روان، از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب از خدمات مشاوره‌ای رایگان بهره‌مند شوند.

