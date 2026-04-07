تأمین بسته حمایتی برای دو هزار خانواده کودکان کار و خیابان در شرایط جنگ

به گزارش ایلنا، یوسف مقدمی در نشست با مدیران مراکز خدمات اجتماعی با اشاره به اهمیت حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر، بر تداوم خدمات اجتماعی به کودکان کار و خیابان تأکید کرد.

وی افزود: کودکانی که در مراکز پویاشهر با محوریت استعدادیابی، آموزش و توانمندسازی خدمات دریافت می‌کردند، در این ایام نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند و بسته‌های حمایتی برای این ایام نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند و بسته‌های حمایتی برای دو هزار خانواده کودکان کار و خیابان تدارک دیده شده است.

معاون حمایت‌های اجتماعی سازمان ادامه داد: این اقدام با هدف کاهش فشارهای معیشتی، تقویت حمایت‌های اجتماعی و همراهی با خانواده‌های تحت پوشش مراکز پویاشهر در ایام جنگ انجام شده است.

مقدمی در ادامه اظهار کرد: حمایت از کودکان کار و خیابان تنها به ارائه خدمات آموزشی و توانمندسازی محدود نمی‌شود، بلکه در شرایط بحرانی، توجه به معیشت خانواده‌های آنان نیز از اولویت‌های جدی ماست. تلاش کرده‌ایم با تأمین بسته‌های حمایتی، بخشی از نیازهای این خانواده‌ها را در این روزهای دشوار پوشش دهیم و مسیر خدمت‌رسانی را با جدیت ادامه دهیم.

به گزارش شهر، گفتنی است ۳۸ مرکز پویاشهر ویژه استعدادیابی، آموزش و توانمندسازی کودکان کار و خیابان در شهر تهران با مشارکت این سازمان و سمن‌ها فعالیت دارند.

