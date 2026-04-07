خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سازمان هواشناسی اعلام کرد:

باران و برف در نوار شمالی کشور

کد خبر : 1770341
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان هواشناسی اعلام کرد: امروز (سه شنبه) تهران و ۱۸ استان واقع در نوار شمالی و برخی مناطق غربی کشور شاهد باراش باران و برف خواهند بود.

به گزارش ایلنا، امروز (سه شنبه) مناطقی در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، کردستان، همدان، کرمانشاه، شمال استان‌های ایلام، لرستان و مرکزی، تهران، البرز، قزوین، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و دامنه و ارتفاعات سمنان، ابرناکی، گاهش رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت و در ارتفاعات بارش برف پیش بینی می‌شود. 

فردا (چهارشنبه) این شرایط در بخش‌هایی از غرب، دامنه و ارتفاعات زاگرس مرکزی، دامنه و ارتفاعات شمالی و جنوبی البرز و شمال شرق کشور رخ می‌دهد. 

چهارشنبه در دامنه‌های جنوبی البرز، مرکز و غرب در بعضی ساعت‌ها وزش باد نسبتا شدید تا شدید و در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک پیش بینی می‌شود. 

سه شنبه دریای خزر و از امروز تا پنجشنبه شرق خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج است. 

امروز اسمان تهران کمی ابری، از بعد از ظهر افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق همراه با وزش باد شدید است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۱۸ و کمینه دمای آن به ۸ درجه سانتی گراد بالای صفر خواهد رسید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار