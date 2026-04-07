باران و برف در نوار شمالی کشور

به گزارش ایلنا، امروز (سه شنبه) مناطقی در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، کردستان، همدان، کرمانشاه، شمال استان‌های ایلام، لرستان و مرکزی، تهران، البرز، قزوین، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و دامنه و ارتفاعات سمنان، ابرناکی، گاهش رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت و در ارتفاعات بارش برف پیش بینی می‌شود.

فردا (چهارشنبه) این شرایط در بخش‌هایی از غرب، دامنه و ارتفاعات زاگرس مرکزی، دامنه و ارتفاعات شمالی و جنوبی البرز و شمال شرق کشور رخ می‌دهد.

چهارشنبه در دامنه‌های جنوبی البرز، مرکز و غرب در بعضی ساعت‌ها وزش باد نسبتا شدید تا شدید و در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

سه شنبه دریای خزر و از امروز تا پنجشنبه شرق خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج است.

امروز اسمان تهران کمی ابری، از بعد از ظهر افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق همراه با وزش باد شدید است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۱۸ و کمینه دمای آن به ۸ درجه سانتی گراد بالای صفر خواهد رسید.

