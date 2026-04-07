خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور

کد خبر : 1770309
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای کشور را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ ناصر قلی‌نیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا اظهار داشت: در حال حاضر تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت روان است. 

به گفته وی، محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی بوده و شرایط جوی در این مسیرها پایدار گزارش شده است. 

سرهنگ قلی‌نیا افزود: در برخی از محورهای استان‌های سمنان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی بارش برف و باران گزارش شده است. 

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور فراجا همچنین از انسداد یک محور شریانی خبر داد و گفت: محور کمربندی شرقی شهر کرمانشاه در مسیر رفت و برگشت مسدود بوده و تردد از مسیرهای جایگزین شامل داخل شهر کرمانشاه و کمربندی غربی این شهر انجام می‌شود. 

وی در ادامه به محورهای مسدود غیرشریانی اشاره کرد و افزود: محورهای پونل - خلخال، پاتاوه - دهدشت، کمربندی یاسوج - اصفهان، گنبدکاووس - سه‌راهی کلاله، دیباج - گلوگاه و گرگان - شاهرود تا اطلاع ثانوی مسدود هستند. 

سرهنگ قلی‌نیا در پایان خاطرنشان کرد: برخی محورهای دارای انسداد فصلی نیز شامل گنجنامه - تویسرکان، سروآباد - پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت - پادنا (رفت و برگشت) و وازک - بلده هستند که به دلیل شرایط فصلی امکان تردد در آن‌ها وجود ندارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار