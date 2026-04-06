حلقه انسانی اطراف نیروگاههای برق در سراسر کشور تشکیل میشود
معاون امور جوانان وزارت ورزش از برگزاری سراسری «زنجیره انسانی جوانان ایران برای فردای روشن» خبر داد و گفت: این اقدام نمادین با تشکیل حلقه انسانی اطراف نیروگاههای برق و با مشارکت جوانان در سراسر کشور انجام میشود.
به گزارش ایلنا، معاون امور جوانان وزارت ورزش از برگزاری سراسری «زنجیره انسانی جوانان ایران برای فردای روشن» خبر داد و گفت: این اقدام نمادین با تشکیل حلقه انسانی اطراف نیروگاههای برق و با مشارکت جوانان در سراسر کشور انجام میشود.
علیرضا رحیمی، اظهار کرد: «زنجیره انسانی جوانان ایران برای فردای روشن» به پیشنهاد خود جوانان شکل گرفته و تعدادی از جوانان دانشگاهی، هنرمندان جوان و تشکلهای جوانان پیشنهاد دادند که یک حلقه و زنجیره انسانی اطراف نیروگاههای برق تشکیل شود.
وی افزود: ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و مقرر شد این اقدام مردمی توسط خود جوانان سازماندهی شود؛ بر این اساس، این برنامه فردا، سهشنبه، ساعت ۱۴ بهصورت همزمان در سراسر کشور و در محل نیروگاههای برق هر شهر برگزار خواهد شد.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: جوانان از طیفهای مختلف، از جمله ورزشکاران، هنرمندان و همه کسانی که به ایران تعلق دارند، در این برنامه حضور خواهند داشت تا با محوریت ایران، این اقدام نمادین را انجام دهند.
رحیمی تصریح کرد: برای این برنامه، پیامهای بینالمللی نیز آماده شده که به نمایش گذاشته خواهد شد تا پیام جوانان ایران به گوش جهانیان برسد.
وی خاطرنشان کرد: پیام اصلی این حرکت آن است که اقدامات صورتگرفته، جنایت جنگی محسوب میشود.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تأکید کرد: این برنامه کاملاً مردمی است و وزارت ورزش و جوانان صرفاً برای همراهی و هماهنگی امور پیشقدم شده است.
رحیمی در پایان گفت: شبکه مردمی «ایرانیاران جوان» در سراسر کشور اجرای این پویش را بر عهده دارند و این برنامه بهصورت سراسری برگزار خواهد شد.