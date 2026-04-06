افزایش شهدای تیم ملی سلامت در پی حملات به کشور
به گزارش ایلنا، وزارت بهداشت، آخرین آمار مصدومان، شهدا و خسارت وارده به نظام سلامت تا سیوهشتمین روز جنگ را اعلام کرد.
تعداد بستریهای موجود: ۴۸۱ نفر
شهدای مدافع سلامت: ۲۵ نفر
آمبولانسهای آسیبدیده: ۴۱ دستگاه
تعداد عملهای جراحی انجامشده: ۱۲۲۰ مورد
مصدومیت تیم ملی سلامت: ۱۱۸ نفر
شهدای کمتر از ۵ سال: ۱۸ کودک
مصدومان کمتر از ۱۸ سال: ۱۹۵۹ نفر
مصدوم کمتر از دو سال: ۷۰ کودک
شهدای کمتر از ۱۸ سال: ۲۲۰ نفر
پایگاههای اورژانس آسیبدیده: ۵۴ واحد
مراکز درمانی آسیبدیده: ۴۷ واحد
مراکز بهداشت آسیبدیده: ۲۱۸ واحد
بیمارستانهای تخلیه شده: ۸ واحد
شهدای زن: ۲۵۴ نفر
تعداد مصدومان زن: ۴۸۳۰ نفر
بنابر اعلام وزارت بهداشت، از آغاز جنگ تا به امروز (۹ اسفند تا ۱۷ فروردین) تهران و هرمزگان، بیشترین تعداد شهدا را به خود اختصاص دادهاند.