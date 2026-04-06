افزایش شهدای تیم ملی سلامت در پی حملات به کشور

وزارت بهداشت، آخرین آمار و ارقام مصدومان، شهدا و آسیب‌های وارده به نظام سلامت در پی حملات آمریکایی‌ ـ صهیونی را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، وزارت بهداشت، آخرین آمار مصدومان، شهدا و خسارت وارده به نظام سلامت تا سی‌وهشتمین روز جنگ را اعلام کرد.

 

تعداد بستری‌های موجود: ۴۸۱ نفر

شهدای مدافع سلامت: ۲۵ نفر

آمبولانس‌های آسیب‌دیده: ۴۱ دستگاه

تعداد عمل‌های جراحی انجام‌شده: ۱۲۲۰ مورد

مصدومیت تیم ملی سلامت: ۱۱۸ نفر

شهدای کمتر از ۵ سال: ۱۸ کودک

مصدومان کمتر از ۱۸ سال: ۱۹۵۹ نفر

مصدوم کمتر از دو سال: ۷۰ کودک 

شهدای کمتر از ۱۸ سال: ۲۲۰ نفر

پایگاه‌های اورژانس آسیب‌دیده: ۵۴ واحد

مراکز درمانی آسیب‌دیده: ۴۷ واحد

مراکز بهداشت آسیب‌دیده: ۲۱۸ واحد

بیمارستان‌های تخلیه شده: ۸ واحد

شهدای زن: ۲۵۴ نفر

تعداد مصدومان زن: ۴۸۳۰ نفر

بنابر اعلام وزارت بهداشت، از آغاز جنگ تا به امروز (۹ اسفند تا ۱۷ فروردین) تهران و هرمزگان، بیشترین تعداد شهدا را به خود اختصاص داده‌اند.

