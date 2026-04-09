در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
دانشآموزان عشایر هم بدون هیچ تفاوتی به زیرساختهای لازم برای آموزش دسترسی دارند
رئیس مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش گفت: همه دانشآموزان ما در اقصی نقاط کشور – چه دانشآموزان عزیز عشایری، روستایی یا شهری – بدون هیچ تفاوتی، به زیرساختهای لازم برای آموزش دسترسی دارند.
حسین صادقی، رئیس مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش درباره وضعیت دانش آموزان عشایر به آموزش مجازی در شرایط کنونی به خبرنگار ایلنا گفت: همه دانشآموزان ما در سراسر کشور، از طریق پلتفرمهای آموزشی که پیشتر برای آنها تعریف کردهایم و همچنین بسترهایی که معلمان گرامی بر اساس شرایط محیطی برای دانشآموزان فراهم آوردهاند، به آموزشهای ما دسترسی دارند.
وی افزود: به منظور تحکیم هرچه بیشتر این آموزشها، ما مکملی نیز در نظر گرفتهایم و آن، آموزشهایی است که از طریق مدرسه تلویزیونی ارائه میشود.همه دانشآموزان ما در اقصی نقاط کشور – چه دانشآموزان عزیز عشایری، روستایی یا شهری – بدون هیچ تفاوتی، به زیرساختهای لازم برای آموزشها دسترسی دارند.
صادقی در خصوص تازه ترین آمار از تعداد شهدا و مجروحان آموزش و پرورش، گفت: حدود ۲۴۵ دانشآموز و ۵۸ فرهنگی شهید تقدیم کردیم که در مجموع ۳۰۳ شهید در ۳۰ روز نخست جنگ تحمیلی رقم خورده است. از این تعداد، حدود ۱۳۶ نفر دانشآموز پسر و ۱۰۲ نفر دانشآموز دختر هستند. در میان ایشان، ۷ نفر نوآموزان (دانشآموزان پیشدبستانی) حضور داشتند.
وی در ادامه تصریح کرد: ۱۱ نفر از همکاران مرد فرهنگی و ۳۸ نفر از همکاران خانم به شهادت رسیده اند. در میان ایشان، علاوه بر موارد فوق، متأسفانه ۶ همکار بازنشسته آقا و ۳ همکار بازنشسته فرهنگی را از دست دادیم.
او اضافه کرد: در مجموع، حدود ۷۶۴ فضای آموزشی آسیبدیده داریم که برخی از آنها به طور صددرصدی تخریب شدهاند. متأسفانه ۵۱ فضای اداری، ۱۵ کانون فرهنگی، ۳۲ سالن ورزشی و ۷ اردوگاه دانشآموزی – که محل برگزاری فعالیتهای فرهنگی و تربیتی بودند – را نیز از دست دادهایم.در کنار این موارد، ۱۷۸ دانشآموز و ۲۴ فرهنگی مجروح شدهاند. این عزیزان، سالیان سال آثار این جنگ را بر دوش خواهند کشید و این زخمها بر تنشان باقی خواهد ماند؛ زجر این روزها را همواره تحمل خواهند کرد.
رئیس مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: این رژیم منحوس و آمریکای جنایتکار، در پی نابودی آینده ایران است و نسلهای آتی را هدف قرار داده است.مردم ما، فرهنگیان عزیز و دانشآموزان، با فرهنگ ایثار و شهادت و مجاهدتها، روحیهشان هرگز سرد یا دلسرد نخواهد شد و قطعاً برای آینده این کشور، حماسه خواهند آفرید.
صادقی در پایان تأکید کرد: جناب وزیر دستور دادهاند، هیچ مدرسهای به روی هیچکس بسته نباشد. فرهنگیان جایگاه خود را دارند و عزیزان آسیبدیده در جنگ – که محل زندگیشان را از دست دادهاند – اولویت ما هستند. جزو بایستههای ما است که اگر تمایل داشته باشند، از فضاهای رفاهی مدارس ما برای اسکان استفاده کنند؛ همه امکانات در اختیار ایشان است. علاوه بر این، برای امور عامالمنفعه مانند ایستگاههای صلواتی، فعالیتهای فرهنگی یا سایر کارهای مشابه، همه فضاها در اختیار عزیزان قرار دارد.