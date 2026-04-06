در ابتدا لیلا نصراللهی، مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی‌، با همراهی خانم‌ها دکتر عالیه نوری، ‌عضو هیئت علمی واحد تهران غرب؛ دکتر مریم جعغرزاده، عضو هیئت علمی واحد علوم و تحقیقات؛ ‌دکتر علینقی‌زاده، عضو هیئت علمی واحد یادگار امام خمینی (ره) و دکتر اخلاص عباسیان، ‌کارشناس سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی‌، به منظور تشکر از تلاش‌ها و خدمات بشردوستانه ‌جمعیت هلال‌احمر، با مدیران و امدادگران این جمعیت دیدار کردند.‌

در ادامه، الهه و سهیلا منصوریان، خواهران عضو تیم ملی ووشو ایران نیز به همین منظور به این ‌جمع اضافه شدند.‌

در نشستی که رئیس و دبیرکل جمعیت هلال‌احمر نیز در آن حضور به هم رساندند، دکتر راضیه ‌عالیشوندی، معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر، شرحی کامل از فعالیت‌های هلال‌احمر در روزهایی که آمریکا و رژیم صهیونیستی جنگ تحمیلی علیه کشورمان به راه ‌انداخته‌اند، ارائه داد.‌

وی با اشاره به حملات هوایی سهمگین آمریکا و رژیم صهیونیستی به خیابان مجاور ساختمان ‌جمعیت هلال‌احمر در روز دوم جنگ اخیر، گفت: در این حملات، مرکز جامع توانبخشی جمعیت ‌هلال‌احمر آسیب دید، اما فعالیت خود را تعطیل نکرد. ما در کشور بیش از ۲۰۰ مرکز توانبخشی ‌داریم که خدمات مختلفی مانند ساخت اعضای مصنوعی، اورتز و پروتز را برای افراد معلول انجام می‌دهند.‌

عالیشوندی همچنین به فعالیت شبانه‌روزی داروخانه‌های هلال‌احمر در زمان جنگ اشاره کرد و ‌افزود: هر موقع که بیماران به داروخانه‌های هلال‌احمر مراجعه کرده‌اند توانسته‌اند حتی داروهایی ‌را نیز که باید قبلا از طریق داروخانه سفارش داده شوند، تهیه کنند و با دست پر از داورخانه‌های ‌هلال‌احمر خارج شوند.‌

عالیشوندی با اشاره به ۴ میلیون داوطلب و ۱۱۰ هزار نیروی نجاتگر واکنش سریع در جمعیت ‌هلال‌احمر گفت: هر نقطه‌ای که در جنگ هدف حملات قرار می‌گیرد، امدادگران هلال‌احمر با ‌میانگین چهار دقیقه به محل اصابت می‌رسند.‌

معاون امور بین‌الملل جمعیت هلال‌احمر با بیان اینکه ۲۰ مرکز، ۴۹ خودروی نجات و سه بالگرد ‌این جمعیت در حملات آمریکا و اسرائیل دچار خسارت شدید شده‌اند و چهار امدادگر و نجاتگر آن ‌نیز بر اثر حملات به شهادت رسیده‌اند، به فداکاری امدادگران در زمان حملات اشاره کرد و افزود: ‌دو شب پیش در حمله هوایی به منطقه گلابدره در تهران، امدادگران هلال‌احمر در حالی که ‌خودشان هم آسیب دیده بودند، با بازوها و سرهای بانداژ شده به مردم حادثه دیده امدادرسانی می‌کردند و این فداکاری امدادگران باعث شده است که شماری از مفقودان را از زیر آوارها زنده بیرون ‌آورند و تلفات در بین مردم متاثر از جنگ کاهش داشته باشد.‌

عالیشوندی همچنین به فعالیت سامانه تلفنی ۴۰۳۰ جمعیت هلال‌احمر با هدف حمایت روانی ‌و اجتماعی از شهروندان در زمان جنگ، انتقال آرامش به آنان و پاسخ به پرسش‌هایشان اشاره کرد ‌که با حضور مشاوران متخصص داوطلب در حال انجام است.‌

او در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد تیم‌های سحر (سفیران حمایت روانی) جمعیت هلال‌‌احمر اشاره کرد و گفت: تیم‌های سحر از جوانان عضو هلال‌احمر که اکثرا خانم‌های داوطلب ‌هستند تشکیل شده و روان‌درمانی را برای خانواده‌های آسیب‌دیده در جنگ در همان محل حمله ‌انجام می‌دهند.‌

عالیشوندی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح فعالیت‌های بین‌المللی جمعیت هلال‌احمر ‌در روزهای جنگ پرداخت.‌

وی به کمک‌های بشردوستانه‌ای که کشورهای مختلف به صورت داوطلبانه و بدون اعلام نیاز هلال‌احمر ایران، به کشورمان فرستاده‌اند، اشاره کرد.‌

عالیشوندی اضافه کرد: گزارش روزانه خسارت حملات به مراکز غیرنظامی‌ کشور از جمله مراکز ‌آموزشی و دانشگاهی را پس از مستند کردن، به دیوان کیفری بین‌المللی، کمیته بین‌المللی صلیب ‌سرخ، دیوان بین‌المللی کیفری، آژانس‌های مرتبط با سازمان ملل و ... ارسال می‌کنیم تا از سازمان ‌ملل یا شورای حقوق بشر پیگیری کنند.‌

وی تصریح کرد که تا امروز ۳۰ نامه به نهادهای بین‌المللی ذی‌صلاح و مسئول در خصوص حقوق ‌بین‌الملل بشردوستانه در جنگ ارسال کرده‌ایم و کمیته ملی حقوق بشردوستانه با ریاست رئیس ‌جمعیت هلال‌احمر و عضویت پنج وزارتخانه، مرتب با بیانیه‌های مشترک با جمعیت هلال‌احمر، ‌این حملات را محکوم می‌کنند.‌

براساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر، در ادامه نشست، چند ویدئو کلیپ از عملیات‌های جست‌وجو و نجات نجاتگران در آوارها و فعالیت تیم‌های سحر پخش شد.‌