به گزارش ایلنا، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، امروز - دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۹۵– در حاشیه آیین رونمایی از ۵۰ دستگاه اتوبوس برقی و ۳۵ اتوبوس دوکابین در جمع خبرنگاران از تصویب و ابلاغ یک مدل پرداختی جدید برای ساکنان واحدهای مسکونی آسیب‌دیده در پایتخت خبر داد.

شهردار تهران با اشاره به جزئیات این بسته حمایتی گفت: برای آن دسته از شهروندانی که خانه‌هایشان در مسیر تخریب، نوسازی و مقاوم‌سازی قرار دارد، رژیم پرداختی ویژه‌ای در نظر گرفته شده که امروز ابلاغ شد.

زاکانی افزود: این رژیم پرداختی نسبت به دوره مشابه در جنگ ۱۲ روزه، با توجه به تورم و گرانی، افزایش یافته است. بر این اساس، برای ساکنان خانه‌های آسیب‌دیده، ودیعه مسکن ۴ میلیارد تومانی و اجاره ماهانه ۴۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده تا بتوانیم برای حدود دو هزار و خُرده‌ای واحد، مسکن استیجاری تأمین کنیم یا خودشان اقدام به اجاره کنند.

به گزارش سایت شهر، شهردار تهران همچنین از اختصاص هدایای ۴۰۰ میلیون تومانی برای خرید برخی لوازم خانگی خبر داد و تأکید کرد: این مبلغ جدا از خسارت‌های وارد شده به لوازم منزل یا خودرو است که جبران آن بر عهده دولت می‌باشد.

