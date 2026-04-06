بررسی میدانی وضعیت خانورهای آسیب دیده از جنگ/ پیگیری معیشت مددجویان

به گزارش ایلنا، نوراله مدبری، معاون اداری مالی کمیته امداد، صبح امروز دوشنبه ۱۷ فروردین ماه، با همراهی مدیرکل کمیته امداد استان تهران از مرکز خدمات مددکاری این نهاد و همچنین اداره شرق تهران بازدید کرد.

‌وی در این بازدیدها بر ضرورت حضور میدانی و دیدار با خانوارهای تحت حمایت آسیب‌دیده از جنگ رمضان تأکید کرد.

معاون اداری و مالی کمیته امداد، همچنین دلجویی از مددجویان صعب‌العلاج و سالمندان را از اولویت‌های این حوزه دانست.

براساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد، مدبری در پایان بر انجام نیازسنجی خانواده‌ها با محوریت بررسی وضعیت اقتصادی و پیگیری مسائل معیشتی مددجویان تأکید کرد.

