بررسی میدانی وضعیت خانورهای آسیب دیده از جنگ/ پیگیری معیشت مددجویان

بررسی میدانی وضعیت خانورهای آسیب دیده از جنگ/ پیگیری معیشت مددجویان
معاون کمیته امداد با حضور در مرکز خدمات مددکاری کمیته امداد و اداره شرق تهران بر دیدار و دلجویی از مددجویان به ویژه خانوارهای آسیب دیده از جنگ رمضان تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، نوراله مدبری، معاون اداری مالی کمیته امداد، صبح امروز دوشنبه ۱۷ فروردین ماه، با همراهی مدیرکل کمیته امداد استان تهران از مرکز خدمات مددکاری این نهاد و همچنین اداره شرق تهران بازدید کرد.

‌وی در این بازدیدها بر ضرورت حضور میدانی و دیدار با خانوارهای تحت حمایت آسیب‌دیده از جنگ رمضان تأکید کرد.

معاون اداری و مالی کمیته امداد، همچنین دلجویی از مددجویان صعب‌العلاج و سالمندان را از اولویت‌های این حوزه دانست.

براساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد، مدبری در پایان بر انجام نیازسنجی خانواده‌ها با محوریت بررسی وضعیت اقتصادی و پیگیری مسائل معیشتی مددجویان تأکید کرد.

اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
قیمت میلگرد آجدار