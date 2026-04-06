اصابت مستقیم ۳ موشک به توفیق دارو/ شرکت از چرخه تولید مواد اولیه دارو خارج شد

به گزارش ایلنا، مهدی پیرصالحی رییس سازمان غذا و دارو در تجمع محکومیت حملات به مراکز درمانی در تشریح آخرین وضعیت کمک‌های بین‌المللی و آمادگی نظام سلامت کشور اظهار داشت: اگرچه بحث حضور پزشکان خارجی و همچنین اهدای دارو و تجهیزات از سوی برخی کشورها مطرح بوده، اما نظام سلامت ایران توانمندی کامل برای مدیریت شرایط را دارد.

وی افزود: خوشبختانه فعلاً نیازی به حضور پزشکان خارجی نیست و نظام سلامت خودش این موضوع را پوشش می‌دهد، اما از استقبال دیگر کشورها برای حضور در ایران استقبال کرده و آن را به فال نیک می‌گیریم.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به ارسال کمک‌هایی از سوی برخی کشورها در حوزه دارو و تجهیزات، تصریح کرد: بعضی کشورهای دیگر نیز اعلام آمادگی کرده‌اند. ما از این کمک‌ها استقبال می‌کنیم، اما تأکید می‌کنم که نظام سلامت کشور این توانمندی را دارد که دارو و تجهیزات خود را در سخت‌ترین شرایط نیز تأمین کند.

پیرصالحی در پاسخ به سؤالی درباره آماده‌باش مراکز درمانی و اعزام نیرو از تهران به شهرستان‌ها، گفت: از روز اول هجمه، آماده‌باش به تمام بیمارستان‌ها و مراکز درمانی اعلام شده است. جابجایی نیروها برای نقاط نیازمند پیش‌بینی شده، اما خوشبختانه تا امروز هر استانی خودش توانسته نیازهایش را تأمین کند و نیازی به اعزام نیرو نبوده است.

وی با اشاره به وجود استان‌ها و دانشگاه‌های معین برای شرایط اضطراری تأکید کرد: اگر جایی با هجوم شدیدتر مواجه شود، همه آمادگی برای ارسال کمک وجود دارد.

معاون وزیر بهداشت درباره آسیب‌های وارده به مجموعه «توفیق دارو» گفت: متاسفانه، ۳ موشک به صورت مستقیم به توفیق دارو اصابت کرده و این شرکت از چرخه تولید خارج شده است. دشمن می‌تواند ساختمان شرکت‌های دارویی را تخریب کند، اما دانش این شرکت‌ها از بین نمی‌رود. دوستان تلاش می‌کنند که محصولات تولیدی شرکت توفیق دارو را در یک مکان دیگر تولید کنند. امیدوارم که این محصولات به سرعت به چرخه تولید بازگردد.

رئیس سازمان غذا و دارو درباره شرکت توفیق دارو گفت: این شرکت، تولیدکننده مواد اولیه دارو است و دارو تولید نمی‌کند. هیچ‌کدام از محصولات تولیدی این شرکت حتی کاربرد دوگانه ندارد چه برسد به اینکه کاربرد نظامی داشته باشد. ادعاهایی مطرح است که یک یا دو ماده تولیدی این شرکت می‌تواند در صنعت نظامی استفاده شود، اما به طور قطع اینگونه نیست. هیچ ارتباطی میان مراکز نظامی و شرکت‌های دارویی برقرار نیست.

رئیس سازمان غذا و دارو در پایان درباره موضع وزارت بهداشت نسبت به حملات اخیر، خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت اعتراض رسمی و حقوقی خود را به سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده و خواستار موضع‌گیری قاطع‌تر و برخوردهای عملی از سوی نهادهای بین‌المللی شده است. سازمان بهداشت جهانی تاکنون حملات را محکوم کرده، اما این محکومیت‌ها باید قاطع‌تر باشد.

