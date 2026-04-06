رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت:

در حمله شب گذشته به تهران ۷ کودک زیر ۱۰ سال شهید شدند

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت گفت: دیشب جنگنده‌های آمریکایی تهران را هدف قرار دادند. ۷ کودک زیر ۱۰ سال شهید شدند؛ یکی از آن‌ها کمتر از یک سال داشت و به‌سختی قابل شناسایی بود.

به گزارش ایلنا، حسین کرمانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت در واکنش به حمله شب گذشته به تهران در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، با اشاره به شهید شدن چند کودک در این حمله، نوشت: «دیشب جنگنده‌های آمریکایی تهران را هدف قرار دادند. ۷ کودک زیر ۱۰ سال شهید شدند؛ یکی از آن‌ها کمتر از یک سال داشت و به‌سختی قابل شناسایی بود. 

ترامپ می‌گوید می‌خواهد ایران را «به عصر حجر» بازگرداند. اگر این همان چیزی است که از آن به عنوان «تمدن مدرن» یاد می‌شود، من همان عصر حجر را ترجیح می‌دهم.»

