۷۲ هزار تولد از آغاز جنگ تحمیلی تا نیمه فروردین ۱۴۰۵

️به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت احوال، محمد جمالو معاون وزیر کشور و رئیس این سازمان با اشاره به آمار مرکز رصد جمعیت کشور گفت: در این بازه زمانی در مجموع ۷۲ هزار و ۵۱ واقعه ولادت در کشور ثبت شده که از این تعداد، ۳۴ هزار و ۷۲۴ نوزاد دختر و ۳۷ هزار و ۳۲۷ نوزاد پسر بوده‌اند.

وی همچنین افزود: بر اساس این آمار، استان خراسان رضوی با سهم ۱۰.۹ درصدی بیشترین تعداد ثبت ولادت را داشته و پس از آن استان‌های سیستان و بلوچستان با ۹.۳ درصد و خوزستان با ۸.۶ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

انتهای پیام/