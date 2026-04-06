۷۲ هزار تولد از آغاز جنگ تحمیلی تا نیمه فروردین ۱۴۰۵
رئیس سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ تحمیلی در ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵، بیش از ۷۲ هزار تولد در کشور به ثبت رسیده است.
️به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت احوال، محمد جمالو معاون وزیر کشور و رئیس این سازمان با اشاره به آمار مرکز رصد جمعیت کشور گفت: در این بازه زمانی در مجموع ۷۲ هزار و ۵۱ واقعه ولادت در کشور ثبت شده که از این تعداد، ۳۴ هزار و ۷۲۴ نوزاد دختر و ۳۷ هزار و ۳۲۷ نوزاد پسر بودهاند.
وی همچنین افزود: بر اساس این آمار، استان خراسان رضوی با سهم ۱۰.۹ درصدی بیشترین تعداد ثبت ولادت را داشته و پس از آن استانهای سیستان و بلوچستان با ۹.۳ درصد و خوزستان با ۸.۶ درصد در رتبههای بعدی قرار دارند.