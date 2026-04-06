برگزاری انتخابات الکترونیکی شوراها در یک هشتم حوزههای انتخابیه
هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در یک هشتم حوزههای انتخابیه به صورت الکترونیکی برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، صبح امروز جلسه مشترک هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها و ستاد انتخابات کشور با حضور اعضای هیئت رئیسه مجلس برگزار شد.
در این نشست، زینی وند معاون سیاسی وزیر کشور گزارشی از آخرین تمهیدات برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستای هفتم ارائه کرد.
همچنین در این نشست مقرر شد؛ با توجه به شرایط فعلی کشور، انتخابات در یک هشتم حوزههای انتخابیه به صورت الکترونیکی برگزار شود.
بر اساس قانون، قرار بود انتخابات در سراسر کشور به صورت الکترونیکی برگزار شود.