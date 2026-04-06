پذیرش اینترنتی در برخی مراکز معاینه فنی شهر تهران

به گزارش ایلنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی در خصوص اینترنتی شدن پذیرش خودروها در برخی از مراکز شهر تهران گفت: با توجه به شرایط ویژه جنگی به منظور مدیریت در میزان مراجعات و حضور خودروها در مراکز معاینه فنی پر متقاضی پذیرش در مراکز معاینه فنی بیهقی و الغدیر صرفا به صورت اینترنتی انجام شده و در سایر مراکز پذیرش حضوری و اینترنتی همچون گذشته به قوت خود باقی است.

وی گفت: این تصمیم در راستای مدیریت صف و ارائه خدمات شایسته به شهروندان گرامی صورت پذیرفته است و از شهروندان تقاضا می‌شود حتی در مورد مراکزی که پذیرش حضوری دارند حدالامکان از پذیرش و حضور به آن مرکز از طریق اینترنتی و با تعیین وقت قبلی اقدام کنند.

وی در ادامه افزود: شهروندان برای اخذ نوبت اینترنتی می‌توانند به نرم‌افزار شهرزاد و یا سامانه تهران من مراجعه کنند.

میرزایی قمی در توضیح نحوه فعالیت مراکز در ایام کاری هفته و روزهای تعطیل گفت: در حال حاضر در ایام هفته از شنبه تا پنج شنبه مراکز معاینه فنی شهر تهران فعال هستند. همچنین برخی از مراکز منتخب حتی در روزهای تعطیل رسمی آماده خدمت‌رسانی به مراجعین کنند. شهروندان می‌توانند برای اطلاع از وضع فعالیت و ساعت کاری مراکز معاینه فنی ثابت و واحدهای سیار معاینه فنی به سایت ستاد معاینه فنی خودروهای تهران inspection. tehran. ir مراجعه کنند.

مدیر عامل ستاد معاینه فنی گفت: از شهروندان درخواست می‌شود با توجه به شرایط ویژه جنگ تحمیلی و امکان تغییر نحوه فعالیت برخی مراکز در این ایام، حتما پیش از مراجعه از اخرین وضع فعالیت مراکز معاینه فنی از طریق سایت رسمی ستاد معاینه فنی خودروهای تهران و یا سامانه پاسخگوی ۹۶۰۰۶۰۰۰ در ساعات اداری مطلع شوند.

