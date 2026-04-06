ارائه خدمات درمانی در هتلهای محل استقرار آسیبدیدگان جنگ رمضان
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران از تداوم خدماترسانی مراکز درمانی شرکت شهر سالم به شهروندان و آسیبدیدگان در ایام جنگ خبر داد.
به گزارش ایلنا، مهدی پیرهادی با اشاره به خدماترسانی مراکز درمانی شرکت شهر سالم شهرداری تهران در ایام جنگ، اظهار کرد: مراکز در طول این ایام به شهروندان و کارمندان خدمات درمانی ارائه کردهاند و در مواردی که نیازی به آمبولانس وجود داشته، این تجهیزات در اختیار قرار داده شده است.
وی از استقرار تعدادی از کادر درمان مراکز شهر سالم در هتلهای محل استقرار آسیبدیدگان جنگ، خاطرنشان کرد: یکی از اقداماتی که توسط شهرداری تهران با محوریت شرکت شهر سالم و با سازماندهی پزشکان داوطلب همچنان در حال انجام است، ارائه خدمات به آسیبدیدگان مستقر در هتلهاست. در این ایام پزشکان متخصص و عمومی نسبت به ویزیت بیماران، تجویز و تحویل دارو، مشاوره پزشکی و پانسمان اقدام کردهاند.
پیرهادی تصریح کرد: پزشکان و کادر درمان داوطلب به همراه آمبولانس، تجهیزات و ملزومات شرکت شهر سالم در سازمان بهشت زهرا (س) کنار خانوادههایی که عزیزان خود را از دست دادند، حضور دارند و به شهروندان خدمات درمانی و مشاوره ارائه میدهند.
عضو شورای شهر تهران با اشاره به اصابت موشک در حوالی چهارراه آبسردار در منطقه ۱۲ طی روزهای گذشته، خاطرنشان کرد: در پی این حملات، مرکز شهر سالم واقع در محل دچار آسیب جزئی شد و جز این مرکز، آسیبی به هیچیک از مراکز شهر سالم در تهران وارد نشد.
به گزارش شهر، وی افزود: در این حمله تعداد قابل توجهی از مصدومان به مرکز آبسردار منتقل و به صورت سرپایی درمان و ترخیص شدند.