به گزارش ایلنا، عبدالرضا فولادوند؛ رئیس سازمان نهضت سوادآموزی و سرپرست مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش، در نشست مشترک شورای معاونین اداره کل، مدیران و روسای شهرستان‌ها و مناطق استان که به صورت برخط برگزار شد، بر اهمیت جایگاه آموزش و پرورش به عنوان سنگر اصلی مقابله با ناامیدی و انفعال دشمنان تأکید کرد.

معاون وزیر آموزش و پرورش مقاومت در برابر تلاش دشمن برای ناامید کردن جامعه را وظیفه اصلی عنوان کرد و بر لزوم پیشبرد کلیه امور آموزشی، مالی و پرورشی مطابق با برنامه‌ریزی‌ها و با در نظر گرفتن شرایط جاری تأکید کرد.

وی بر اهمیت تبیین به عنوان یکی از وظایف اصلی جامعه فرهنگیان تأکید کرد و افزود: جامعه فرهنگیان هنوز به عنوان مرجع در جامعه شناخته می‌شود و حرفشان مورد قبول مردم است. این سرمایه اجتماعی را نباید نادیده گرفت.

فولادوند در ادامه با اشاره به مدیریت توانمند و پیگیری‌های رهبر شهید در حوزه دفاعی و تجهیزات نظامی، دوران دفاع مقدس را عرصه‌ای برای اثبات درایت و دوراندیشی مسئولان دانست و گفت: وظیفه همه ما در شرایط کنونی، انجام مسئولیت‌ها با جدیت و حفظ روحیه جهادی است.

وی با تاکید بر اینکه ایران خواهان ورود به جنگ نبوده، اما در جنگ‌های تحمیلی هشت ساله، دوازده روزه و رمضان مورد هجوم قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: درایت و مذاکره در برخی مواقع می‌تواند راهگشا باشد، اما گاهی مقابله و ایستادگی، بهترین سرمایه جامعه است.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به آموزش مجازی در کشور، اعلام کرد: آموزش‌ها تا هفته اول خردادماه ادامه خواهد داشت و امتحانات پایه اول تا دهم نیز طبق برنامه و پس از سپری شدن ایام آموزش، برگزار خواهد شد.

فولادوند از تدوین سناریوهای مختلف برای ادامه فعالیت‌های آموزشی و برگزاری آزمون‌ها خبر داد و گفت: تمامی تصمیمات اتخاذ شده پس از تصویب در شورای عالی، رسماً اعلام خواهد شد و از مدیران و رؤسای شهرستان‌ها و مناطق استان خواست تا با آمادگی کامل، خود را برای اجرای برنامه‌های پیش‌رو آماده سازند.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور از تلاش‌های صورت گرفته در برگزاری چهلمین روز شهدای مدرسه شجره طیبه و رهبر شهید با حضور جمعی از اولیای دانش‌آموزان شهید میناب در شهرستان دامغان و ابراز همدردی و محبت دانش‌آموزان با خانواده‌های شهدا، به نیکی یاد کرد و این صحنه‌ها را فراموش‌نشدنی خواند.

انتهای پیام/