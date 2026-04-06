افزایش چشمگیر ذخایر خونی در ایام نوروز

به گزارش ایلنا، احمد قره باغیان گفت: از ابتدای سال نو تا ۱۵ فروردین، برای اولین بار در تاریخ ۱۰ سال گذشته، ذخایر خونی نوروزی در کشور با افزایش چشمگیر و بی‌نظیری همراه بوده است.

وی افزود: این رشد ۲ برابری نشان‌دهنده همبستگی و همراهی فوق‌العاده مردم عزیز و مسافران نوروزی در امر اهدای خون است که به تأمین نیازهای بیماران کمک شایانی کرده است.

قره باغیان ادامه داد: این در حالی است که همه‌ساله در این ایام به دلیل کاهش آمار مراجعه‌کنندگان در تعطیلات نوروزی و افزایش مصدومین ناشی از حوادث ترافیکی، ذخایر خونی با افت قابل ملاحظه‌ای همراه بوده اما نوروز امسال با حمایت‌های گسترده اجتماعی و مشارکت فعال مردم در پویش‌های سازمان انتقال خون، این پیش‌بینی به کلی تغییر کرد و رکورد جدیدی ثبت شد.

براساس گزارش وبدا، مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران به تقدیر از اصحاب رسانه و همکاران خود نیز پرداخت و گفت: نقش فعال رسانه‌ها در افزایش آگاهی جامعه درباره اهمیت اهدای خون بسیار قابل‌تقدیر است ضمن اینکه بدون تلاش‌های ایثارگرانه همکاران سازمان در سراسر کشور، دستیابی به این موفقیت میسر نمی‌شد.

