جانشین پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد

ترافیک سنگین در جاده‌های شمالی و محورهای منتهی به تهران

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به تدوام موج بازگشت مسافران نوروزی، از سنگینی ترافیک در محورهای منتهی به تهران در بعدازظهر امروز خبر داد و گفت: هم‌اکنون جاده‌های چالوس، هراز و فیروزکوه در چندین مقطع با بار ترافیکی سنگین مواجه هستند.

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور، اظهار کرد: در حال حاضر محور چالوس در مسیر شمال به جنوب، به ویژه در محدوده‌های مرزن‌آباد و میانک، با ترافیک سنگین مواجه است. 

وی افزود: در محور هراز نیز در مسیر رفت و برگشت در محدوده سه‌راهی چلاو و همچنین در مسیر شمال به جنوب در محدوده‌های گزنک و آب اسک و در مسیر جنوب به شمال محدوده شنگلده، ترافیک سنگین گزارش شده است. 

سرهنگ محبی ادامه داد: محور فیروزکوه در مسیر شمال به جنوب و در محدوده‌های پل سفید و امین‌آباد دارای بار ترافیکی سنگین است. همچنین در آزادراه قزوین – رشت در مسیر شمال به جنوب محدوده سراوان، آزادراه ساوه – تهران در محدوده احمدآباد مستوفی و آزادراه قم – تهران در محدوده شهر آفتاب نیز ترافیک سنگین جریان دارد. 

وی با اشاره به وضعیت سایر محورها گفت: در محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس و آزادراه تهران – شمال در مسیر رفت و برگشت و همچنین در محورهای چالوس، فیروزکوه و آزادراه قزوین – رشت در مسیر جنوب به شمال، تردد به صورت روان در جریان است. 

جانشین پلیس راه راهور فراجا در خصوص شرایط جوی نیز تصریح کرد: در حال حاضر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند، اما در برخی از محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، خراسان شمالی و خراسان رضوی بارش باران گزارش شده و در برخی محورهای استان کرمان نیز وزش باد همراه با گردوخاک وجود دارد. 

وی درباره محورهای مسدود شریانی گفت: محور کمربندی شرقی شهر کرمانشاه در مسیر رفت و برگشت مسدود بوده و تردد از مسیرهای جایگزین شامل داخل شهر کرمانشاه و کمربندی غربی انجام می‌شود. 

سرهنگ محبی در ادامه به محورهای مسدود غیرشریانی اشاره کرد و افزود: محورهای پونل – خلخال، پاتاوه – دهدشت و کمربندی یاسوج – اصفهان تا اطلاع ثانوی مسدود هستند. 

وی همچنین از انسداد فصلی برخی مسیرها خبر داد و گفت: محورهای گنجنامه – تویسرکان، سروآباد – پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت – پادنا و وازک – بلده به دلیل شرایط فصلی مسدود هستند. 

جانشین پلیس راه راهور فراجا در پایان از رانندگان خواست ضمن مدیریت زمان سفر، پیش از حرکت از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از بروز حوادث جلوگیری کنند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
