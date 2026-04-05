جانشین پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد
ترافیک سنگین در جادههای شمالی و محورهای منتهی به تهران
جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به تدوام موج بازگشت مسافران نوروزی، از سنگینی ترافیک در محورهای منتهی به تهران در بعدازظهر امروز خبر داد و گفت: هماکنون جادههای چالوس، هراز و فیروزکوه در چندین مقطع با بار ترافیکی سنگین مواجه هستند.
به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور، اظهار کرد: در حال حاضر محور چالوس در مسیر شمال به جنوب، به ویژه در محدودههای مرزنآباد و میانک، با ترافیک سنگین مواجه است.
وی افزود: در محور هراز نیز در مسیر رفت و برگشت در محدوده سهراهی چلاو و همچنین در مسیر شمال به جنوب در محدودههای گزنک و آب اسک و در مسیر جنوب به شمال محدوده شنگلده، ترافیک سنگین گزارش شده است.
سرهنگ محبی ادامه داد: محور فیروزکوه در مسیر شمال به جنوب و در محدودههای پل سفید و امینآباد دارای بار ترافیکی سنگین است. همچنین در آزادراه قزوین – رشت در مسیر شمال به جنوب محدوده سراوان، آزادراه ساوه – تهران در محدوده احمدآباد مستوفی و آزادراه قم – تهران در محدوده شهر آفتاب نیز ترافیک سنگین جریان دارد.
وی با اشاره به وضعیت سایر محورها گفت: در محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس و آزادراه تهران – شمال در مسیر رفت و برگشت و همچنین در محورهای چالوس، فیروزکوه و آزادراه قزوین – رشت در مسیر جنوب به شمال، تردد به صورت روان در جریان است.
جانشین پلیس راه راهور فراجا در خصوص شرایط جوی نیز تصریح کرد: در حال حاضر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند، اما در برخی از محورهای استانهای آذربایجان شرقی، خراسان شمالی و خراسان رضوی بارش باران گزارش شده و در برخی محورهای استان کرمان نیز وزش باد همراه با گردوخاک وجود دارد.
وی درباره محورهای مسدود شریانی گفت: محور کمربندی شرقی شهر کرمانشاه در مسیر رفت و برگشت مسدود بوده و تردد از مسیرهای جایگزین شامل داخل شهر کرمانشاه و کمربندی غربی انجام میشود.
سرهنگ محبی در ادامه به محورهای مسدود غیرشریانی اشاره کرد و افزود: محورهای پونل – خلخال، پاتاوه – دهدشت و کمربندی یاسوج – اصفهان تا اطلاع ثانوی مسدود هستند.
وی همچنین از انسداد فصلی برخی مسیرها خبر داد و گفت: محورهای گنجنامه – تویسرکان، سروآباد – پاوه (گردنه تته)، سیسخت – پادنا و وازک – بلده به دلیل شرایط فصلی مسدود هستند.
جانشین پلیس راه راهور فراجا در پایان از رانندگان خواست ضمن مدیریت زمان سفر، پیش از حرکت از آخرین وضعیت راهها مطلع شده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از بروز حوادث جلوگیری کنند.