۴۴ شهید و ۱۱۷ مصدوم از کادر درمان در جنگ/ آسیب به ۵۵ پایگاه اورژانس و ۴۶ آمبولانس

«جعفر میعادفر» رئیس سازمان اورژانس کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به آمار خدمات ارائه‌شده در جریان جنگ رمضان، گفت: از آغاز جنگ نیروهای اورژانس در سراسر کشور در حال ارائه خدمات امدادی بوده‌اند. در این مدت بیشترین تعداد مصدومان مربوط به استان تهران بوده است، و کمترین تعداد مصدومان نیز در استان گلستان گزارش شده است.

ثبت هزار و ۹۱۷ مصدوم زیر ۱۸ سال

وی با اشاره به آمار مصدومان کودک گفت: در مجموع هزار و ۹۱۷ مصدوم زیر ۱۸ سال و ۱۲۴ مصدوم زیر ۵ سال در این حوادث ثبت شده‌اند و ۱۸ درصد از مجموع مصدومان نیز زنان بوده‌اند. کم‌سن‌ترین مصدوم یک نوزاد پسر یک‌ماهه بوده و مسن‌ترین مصدوم نیز مردی ۱۰۰ساله گزارش شده است.

۱۱۷ نفر از کادر درمان در جنگ رمضان مصدوم شدند

میعادفر با اشاره به آمار مصدومان کادر درمان در جنگ رمضان، تصریح کرد: در مجموع ۱۱۷ نفر از کادر درمان مصدوم شده‌اند که از این تعداد، ۷۷ نفر از نیروهای اورژانس بودند که در حین انجام مأموریت دچار آسیب شدند. همچنین در این مدت ۵۵ پایگاه و ساختمان اورژانس نیز دچار آسیب شده است.

شهادت ۴۴ نفر از کادر درمان در جنگ رمضان

رئیس سازمان اورژانس کشور درباره شهدای کادر درمان گفت: متأسفانه در این جنگ ۴۴ نفر از کادر درمان به شهادت رسیدند که ۳ نفر از آن‌ها از نیروهای اورژانس بودند.

۴۶ آمبولانس آسیب دیده است و ۱۰ دستگاه کاملا از بین رفته است

وی با اشاره به خسارات واردشده به ناوگان امدادی کشور افزود: ۴۶ دستگاه آمبولانس آسیب دیده که از این میان ۱۰ دستگاه به‌طور کامل از بین رفته است. همچنین ۳ دستگاه اتوبوس‌آمبولانس نیز آسیب دیده‌اند. علاوه بر این، یک فروند آمبولانس هوایی در بوشهر و یک فروند آمبولانس دریایی در بندرعباس به‌طور کامل از بین رفته است.

رئیس سازمان اورژانس کشور در پایان با اشاره به خدمات درمانی ارائه‌شده گفت: در این مدت هزار و ۱۸۴ مورد عمل جراحی برای مصدومان انجام شده است. همچنین ۱۵۷ مورد مأموریت مربوط به مادران باردار ثبت شده که شامل انجام زایمان در حضور تکنسین‌های اورژانس یا انتقال مادران به بیمارستان بوده است.

