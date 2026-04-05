نام میدان آرژانتین تغییر می‌کند

​پیشنهاد تغییر نام میدان آرژانتین در جلسه شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید.

به گزارش ایلنا، مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران پیشنهاد تغییر نام میدان آرژانتین را به شورا ارائه داد. 

این طرح با موافقت اعضا روبرو و مقرر شد که کمیسیون نامگذاری در جلسه آتی پیشنهادات را بررسی و جمع‌بندی نهایی را به صحن شورا جهت تصویب ارائه دهند. 

به گزارش شهر، همچنین مقرر شد نام این میدان، به نام یکی از شهدای جنگ رمضان که امروز در شورا مطرح و پیشنهاد شده بود با نظر اعضا نامگذاری شود.

