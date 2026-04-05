دستگیری عامل همکاری با شبکه جاسوسی و ارسال اطلاعات به دشمن در تهران
مرکز اطلاعرسانی پلیس پایتخت اعلام کرد که مأموران سازمان اطلاعات پلیس پایتخت، فردی را که اقدام به تصویربرداری و ارسال تصاویر نقاط آسیبدیده در جریان تجاوز نظامی دشمن به شبکهای جاسوسی میکرد، شناسایی و دستگیر کردند.
به گزارش ایلنا، بررسیهای تخصصی پلیس نشان داد: متهم طی چندین ماه، ارتباطی مستمر با فردی منتسب به شبکه جاسوسی برقرار کرده و اطلاعات روزانه درباره وضعیت اجتماعی و اقتصادی و در ادامه اطلاعات نظامی را به این شخص ارسال میکرده است.
متهم در اظهارات خود عنوان داشته که در ابتدا بدون اطلاع از ماهیت گروه ناشناس، در شبکههای اجتماعی با ادمین ارتباط برقرار کرده و به تدریج توسط آنها مجاب به همکاری شده است.
مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با تأکید بر اقتدار خود در برخورد با عوامل دشمن و وطنفروشان اعلام کرد: شهروندان به هیچ وجه و تا زمان اطمینان از اصالت کانالها و گروهها، با افراد و شبکههای ناشناس ارتباط برقرار نکنند. این شبکهها با ابزارها و حربههای خود، افراد را در مسیر غیرقابل بازگشت قرار میدهند.
براساس گزارش پلیس، پلیس پایتخت با اقتدار، برخورد قانونی با اینگونه اقدامات خیانتآمیز را در دستور کار دارد و از همکاری همه شهروندان با نیروی انتظامی در شناسایی و جلوگیری از فعالیت شبکههای جاسوسی قدردانی میکند.