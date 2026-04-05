خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پرداخت عوارض ۱۴۰۴ شهرداری تهران تمدید شد

پرداخت عوارض ۱۴۰۴ شهرداری تهران تمدید شد
کد خبر : 1769657
لینک کوتاه کپی شد.

پرداخت عوارض شهرداری تهران مربوط به سال ۱۴۰۴ تا ۱۵ اردیبهشت تمدید شد.

به گزارش ایلنا، محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به پرداخت عوارض شهرداری مربوط به سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: شهروندانی که فیش پرداخت عوارض صدور پروانه و نظارت فنی را در سال ۱۴۰۴ دریافت کردند، اما موفق بهذپرداخت آن تا پایان سال گذشته نشدند، براساس مصوبه شورای شهر تا ۱۵ اردیبهشت می‌توانند با پرداخت نقدی و یکجا، مشمول پاداش و جایزه خوش حسابی اسفند ۱۴۰۴ که معادل ۱۵ درصد بود، شوند. 

وی ادامه داد: همچنین اگر شهروندان تا ۱۵ اردیبهشت سال جاری اقدام به دریافت فرم‌های اعلام عوارض صدور پروانه و نظارت فنی کنند باز هم با مبالغ سال ۱۴۰۴ برایشان محاسبه می‌شود و همچنین مشمول ۱۵ درصد پاداش و جایزه خوش حسابی اسفند ماه درصورت پرداخت نقدی و یکجا خواهند شد. 

آخوندی گفت: همچنین پرداخت عوارض نوسازی، عوارض مشاغل، بهای خدمات مدیریت پسماند مسکونی و غیرمسکونی و عوارض سالیانه و آلایندگی وسایط نقدی مربوط به سال ۱۴۰۴ هم تا ۱۵ اردیبهشت تمدید شد و کسانی که تا ۱۵ اردیبهشت پرداخت را انجام دهند هم مشمول جرایم نمی‌شوند و علاوه بر آن پاداش جایزه خوش حسابی برایشان اعمال خواهد شد. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار