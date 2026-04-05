به گزارش ایلنا، عبدالعظیم بهفر با اشاره به اهمیت تأمین به‌موقع کالاهای اساسی در شرایط ویژه کشور اظهار کرد: با توجه به ضرورت نظارت دقیق بر واردات محموله‌های غذایی و در عین حال جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات، بخشی از اختیارات صدور مجوز ترخیص به معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی تفویض شده است.

وی افزود: این اقدام باعث شده ضمن حفظ کامل استانداردهای سلامت، روند ترخیص کالاها تسریع شود و اقلام ضروری سریع‌تر به دست مصرف‌کنندگان برسد.

بهفر با اشاره به گزارش‌های دریافتی از معاونت‌های غذا و دارو ناظر بر گمرکات گفت: در آبادان ۲۷۵۷ تن روغن و برنج، در چابهار ۱۲۰۴.۱۳۳ تن برنج، در قزوین ۷۷۴.۸۶۷ تن انواع روغن، برنج و حبوبات، در هرمزگان ۱۱۸۸۴.۹۳ تن برنج و حبوبات، در اهواز ۲۷۲۴۲۵ تن روغن، شکر و دانه سویا و در ارومیه نیز ۲۸۳۰ تن روغن و برنج ترخیص شده است.

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، وی در پایان خاطرنشان کرد: گزارش‌های مستمر از معاونت‌های غذا و دارو دریافت و پایش می‌شود تا هیچ‌گونه وقفه‌ای در تأمین اقلام خوراکی مورد نیاز مردم ایجاد نشود.

