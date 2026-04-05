تفویض اختیار به معاونتهای غذا و دارو برای تسریع ترخیص کالاهای اساسی
مدیرکل فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو از تسریع در روند ترخیص کالاهای اساسی خبر داد و اعلام کرد: در شرایط بحران، علاوه بر تشدید نظارتهای سلامت در گمرکات، اختیارات لازم به معاونتهای غذا و دارو تفویض شده تا فرآیند تأمین اقلام خوراکی با سرعت بیشتری انجام شود.
به گزارش ایلنا، عبدالعظیم بهفر با اشاره به اهمیت تأمین بهموقع کالاهای اساسی در شرایط ویژه کشور اظهار کرد: با توجه به ضرورت نظارت دقیق بر واردات محمولههای غذایی و در عین حال جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات، بخشی از اختیارات صدور مجوز ترخیص به معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی تفویض شده است.
وی افزود: این اقدام باعث شده ضمن حفظ کامل استانداردهای سلامت، روند ترخیص کالاها تسریع شود و اقلام ضروری سریعتر به دست مصرفکنندگان برسد.
بهفر با اشاره به گزارشهای دریافتی از معاونتهای غذا و دارو ناظر بر گمرکات گفت: در آبادان ۲۷۵۷ تن روغن و برنج، در چابهار ۱۲۰۴.۱۳۳ تن برنج، در قزوین ۷۷۴.۸۶۷ تن انواع روغن، برنج و حبوبات، در هرمزگان ۱۱۸۸۴.۹۳ تن برنج و حبوبات، در اهواز ۲۷۲۴۲۵ تن روغن، شکر و دانه سویا و در ارومیه نیز ۲۸۳۰ تن روغن و برنج ترخیص شده است.
بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، وی در پایان خاطرنشان کرد: گزارشهای مستمر از معاونتهای غذا و دارو دریافت و پایش میشود تا هیچگونه وقفهای در تأمین اقلام خوراکی مورد نیاز مردم ایجاد نشود.