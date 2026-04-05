دعوت سازمان غذا و دارو از شرکتهای حوزه سلامت برای اعلام خسارات ناشی از جنگ
مدیرکل امور فرآوردههای طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو از شرکتهای تولیدکننده و واردکننده این حوزه خواست در صورت وارد آمدن خسارات ناشی از جنگ رمضان، گزارشهای مستند خود را برای پیگیری جبران خسارات به انجمنها و سندیکاهای مرتبط ارسال کنند.
به گزارش ایلنا، شهرام شعیبی با اشاره به اقدامات حمایتی از صنایع حوزه سلامت اظهار کرد: با توجه به مصوبات اتخاذشده برای جبران خسارات ناشی از جنگ از سوی ارگانهای ذیربط، این موضوع برای تمامی صنایع سلامت در حال پیگیری است.
وی افزود: در این راستا از مدیران عامل شرکتهای تولیدکننده و واردکننده فرآوردههای طبیعی، سنتی، مکمل، انواع شیرخشکهای رژیمی، رگولار، متابولیک و نیز غذاهای ویژه و بیمارستانی درخواست شده است در صورت متحمل شدن هرگونه خسارت، نسبت به اعلام رسمی آن اقدام کنند.
شعیبی ادامه داد: شرکتها باید اطلاعات مربوط به خسارات را از طریق مکاتبه با انجمن یا سندیکای مرتبط ارسال کنند تا پس از جمعبندی، پیگیریهای لازم برای جبران آن انجام شود.
بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، وی خاطرنشان کرد: اعلام عناوین خسارت بهصورت جدول به همراه برآورد تقریبی میزان خسارت، ارائه آدرس دقیق محلهای آسیبدیده شامل کارخانه، دفتر مرکزی یا انبار به همراه کد پستی، و همچنین ارسال گزارش کامل و مستند از وضعیت شرکت و بخشهای آسیبدیده به همراه تصاویر، از جمله موارد ضروری است.