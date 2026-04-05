در گفتوگو با ایلنا اعلام شد:
آخرین آمار مجروحان حمله در کهگیلویه و بویراحمد
رئیس حوزه ریاست سازمان اورژانس کشور اعلام کرد که در پی حمله شب گذشته در استان کهگیلویه و بویراحمد، ۸ مصدوم این حادثه توسط تیمهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدهاند.
«میثم فراهانی» رئیس حوزه ریاست سازمان اورژانس کشور در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، دربارهی آمار مصدومان حمله شب گذشته دشمن در استان کهگیلویه و بویراحمد، تصریح کرد: در این عملیات ۸ مصدوم داشتیم که توسط آمبولانسهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی افزود: علیرغم آسیبهایی که دشمن در ایام جنگ رمضان به برخی پایگاهها و آمبولانسهای ما وارد کرده و همچنین تقدیم سه شهید از سوی سازمان اورژانس کشور به مردم ایران، اورژانس یاسوج نیز مانند تمامی مراکز اورژانس در سراسر کشور بهصورت کامل در حال ارائه خدمات فوریتهای پزشکی به هموطنان است.
فراهانی تاکید کرد: این اطمینان را به مردم میدهیم که هیچ خللی در ارائه خدمات سازمان اورژانس کشور ایجاد نشده و نیروهای اورژانس همچنان آماده ارائه هرگونه خدمات فوریتهای پزشکی در سراسر کشور هستند.
رئیس حوزه ریاست سازمان اورژانس کشور همچنین از توسعه زیرساختهای اورژانس در ایام جنگ رمضان خبر داد و تصریح کرد: در همین ایام جنگ، پنج پایگاه جدید اورژانس در استانهای کردستان و ارومیه افتتاح شده است.
او در ادامه به خدمات ماموریتی اورژانس اشاره کرد و گفت: همکاران ما در این مدت ۱۵۷ ماموریت زایمان را با حضور تکنسینهای اورژانس و انتقال مادران به بیمارستان با موفقیت انجام دادهاند.
به گزارش ایلنا، بنا بر اعلام رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تاکنون ۹ نفر در حملات دشمن صهیونی به کهگیلویه و بویراحمد شهید شده اند.