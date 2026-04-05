طرح ترافیک در تهران تا ۲۳ فروردین اجرا نمی شود

به گزارش ایلنا، سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره به لغو طرح ترافیک گفت: با تصویب اعضای شورای شهر و به پیشنهاد کمیسیون عمران و حمل و نقل اجرای طرح ترافیک در تهران تا پایان روز یکشنبه ۲۳ فروردین ماه لغو شد.

وی گفت: پس از حمله دشمن صهیونی - امریکایی به کشورمان طرح ترافیک را از تاریخ ۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ تا امروز لغو شده بود اما با توجه به اینکه تداوم لغو طرح ترافیک در تهران منوط به تصویب در شورای شهر است اعضا امروز درباره آن دوباره تصمیم گیری کردند.

به گزارش شهر، تشکری هاشمی تصریح کرد: در صورت تداوم شرایط جنگی، پس از پایان روز ۲۳ فروردین تصمیم مقتضی گرفته خواهد شد.

