فرمانده یگان ویژه فراجا اعلام کرد:
برای مقابله با شرارتهای احتمالی دشمن ۱۰۰ درصد آماده است
فرمانده یگان ویژه فراجا اعلام کرد: یگان ویژه آمادگی ۱۰۰ درصدی و عملیاتی برای مقابله با شرارت های احتمالی دشمن را دارد و این آمادگی همه جانبه نشان از اعتقاد و روحیه انقلابی کارکنان برای دفاع از کیان میهن اسلامی است.
به گزارش ایلنا از فراجا، سردار مسعود مصدق ضمن اشاره به ماموریت برقراری نظم و امنیت به منظور ارتقاء امنیت سطح کشور، اظهارکرد: یگان ویژه با اتخاذ رویکرد جامعه محوری توانسته خود را به بدنه مردم متصل کند و همواره در خط مقدم تأمین نظم و امنیت، سختیهای زیادی را در این مسیر متحمل میشود که قابل تقدیر است.
وی افزود: یگان ویژه آماده عملیات برای مقابله با شرارت های احتمالی دشمن است و این آمادگی همه جانبه نشان از اعتقاد و روحیه انقلابی کارکنان برای دفاع از کیان میهن اسلامی و مردم عزیز ایران است.
فرمانده یگان ویژه فراجا گفت: وضعیت امروز از لحاظ امنیت اخلاقی، شرایط اقتصادی، وضعیت و آسیبهای اجتماعی مورد تهدید است و آنهایی که زمینه ناامنیهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را در جامعه روز به روز گسترش میدهند، میخواهند جامعه را دچار مشکل کنند اما این جامعه تصمیم گرفته آموزههای دینی در آن حاکم باشد.
سردار مصدق خاطرنشان کرد: صف مردم مؤمن و همیشه در صحنه ایران اسلامی از اشرار و هنجارشکنان و اغتشاشگران همیشه جدا بوده و این مهم را تمام دشمنان ما به خوبی می دانند.