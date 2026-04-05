جابجایی ۲۴ هزار مددجوی بهزیستی و ارائه ۹۰ هزار مشاوره روانشناختی در ایام جنگ

به گزارش ایلنا، سیدجواد حسینی در یک برنامه تلویزیونی افزود: ۵۲۰۰ مؤسسه به صورت شبانه‌روزی کودکان، سالمندان، معلولان و بیماران اعصاب و روان را نگهداری می‌کنند و ۲۷ مرکز بر اثر حملات متجاوزانه دشمن آسیب دیدند و ۱۸۰ مرکز به مناطق امن منتقل شدند.

وی اظهار داشت: همچنین ۲۴ هزار نفر از افرادی که در مراکز نگهداری می‌شدند جابجا و ۲۲ هزار نفر با رویکرد خانواده‌محور و با همکاری قوه قضاییه به خانواده بازگردانده شدند.

حسینی ادامه داد: بخش دیگر خدمات بهزیستی از طریق مراکز توانبخشی است و یک هزار مرکز به صورت آنلاین و توانبخشی از راه دور به فعالیت ادامه دادند و در مراکز ما زندگی جاری است.

ارائه ۹۰ هزار مشاوره از طریق سامانه ۱۴۸۰ در ایام جنگ

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه بخش دوم خدمات این سازمان برای تمام مردم است و شامل خدمات روانشناختی و مشاوره می‌شود، اظهار داشت: در ایام جنگ، مردم ممکن است دچار ترس و اضطراب شوند یا در جاهایی که دچار آسیب شده‌اند به خدمات روانشناختی حرفه‌ای نیاز داشته باشند. ما دو سامانه تلفنی داریم، ۱۴۸۰ صدای مشاور و ۱۲۳ اورژانس اجتماعی که رایگان و شبانه‌روزی است.

وی افزود: در ایام جنگ بیش از ۹۰ هزار مشاوره آنلاین به مردم از طریق ۱۴۸۰ ارائه شد که بخش زیادی مربوط به عوارض روانشناختی ایام جنگ است.

۱۰ هزار عملیات اورژانس اجتماعی در جنگ

حسینی با اشاره به عملکرد اورژانس اجتماعی ۱۲۳ تصریح کرد: اورژانس اجتماعی ۱۲۳ خدمات حرفه‌ای روانشناختی و اجتماعی ارائه می‌دهد و هنگام مواجهه با آسیب از جمله کودک‌آزاری، سالمندآزاری یا خودکشی، آمبولانس اورژانس اجتماعی به محل می‌رود. این مجموعه ۶۰۰ تیم عملیاتی سیار دارد که در ایام جنگ ۱۰ هزار عملیات در مناطق آسیب‌دیده انجام دادند که حدود ۳ هزار مورد مربوط به آثار ناشی از جنگ بوده است.

وی یادآور شد: این خدمات دو هدف دارد، محافظت از فرد در محل زندگی از آسیب و ارائه خدمات روانشناختی در ون آمبولانس یا در صورت نیاز ارجاع به مراکز مشاوره.

حسینی ادامه داد: در کنار اینها، گروه‌های اجتماع‌محور سازمان بهزیستی فعالیت می‌کنند که داوطلبان متخصص دارند. یکی از اینها ۷ هزار گروه CBR است که در محلات هستند و تسهیلگران آموزش‌دیده دارند و در ایام جنگ به ۴۰ هزار خانواده آموزش تاب‌آورانه و توانمندسازی دادند، ۴۰۰ منزل مسکونی آسیب‌دیده را با کمک مردمی تعمیر کردند، به ۱۲ هزار نفر خدمات درمانی دادند و ۶۰ هزار البسه توزیع کردند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: گروه همیاران سلامت روانی و اجتماعی با ۵ هزار داوطلب در محلات فعالیت دارند. همچنین گروه محب یا مددکاران حامی در بحران که ۵۳۰۰ نفر داوطلب حرفه‌ای دارند در زمان جنگ به مردم محلات خدمات می‌دهند.

حسینی افزود: گروه‌های همیار سلامت روان زنان سرپرست خانوار در محلات به زنان خدمات می‌دهند و مسائل مرتبط با سلامت روان، تاب‌آوری و توانمندسازی را آموزش می‌دهند.

وی با بیان اینکه حفاظت از جمعیت هدف، ارائه خدمات به عموم مردم، فعالیت گروه‌های اجتماع‌محور در محلات با رویکرد محله‌محوری و ۲۷۵۰ کانون سلام محله از جمله اقدامات سازمان بهزیستی است، اظهار داشت: این کانون‌ها گروه‌های اجتماع‌محور را برای ارائه خدمات در محلات هماهنگ می‌کنند.

تولید محتوا برای تاب آوری

رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین گفت: محور چهارم اقدامات این است که گروهی از متخصصان را به کار گرفتیم برای تولید محتوا برای عموم مردم تا اگر با حوادثی مواجه شدند بدانند اصول اولیه چیست.

وی با اشاره به گروه‌های آسیب‌پذیر افزود: ۵۳ هزار سالمند زن تنها تحت پوشش ما هستند و آموزش توانمندسازانه دریافت می‌کنند.

حسینی ادامه داد: معلولان بسترگرا، خانواده‌های اتیسم، بیماران مزمن و معلولین در ایام جنگ نیاز به حفاظت ویژه دارند و تولید محتوای ویژه توسط سازمان بهزیستی انجام شده است.

وی در پایان گفت: ۷۹ دستورالعمل برای اقدامات لازم در ایام جنگ برای مراکز بهزیستی نوشتیم و ۴۶ هزار تولید محتوا هم برای مردم در ایام جنگ داشتیم که از طریق سایت سازمان بهزیستی و مراکز مثبت زندگی و گروه‌های اجتماع‌محور در دسترس مردم است.

انتهای پیام/