کاهش زمان رسیدن نیروهای امدادی هلال احمر

به گزارش ایلنا، مجتبی خالدی سخنگوی جمعیت هلال‌احمر گفت: جمعیت هلال‌احمر با در اختیار داشتن چهار میلیون داوطلب و ۱۰۰ هزار نیروی تخصصی در حوزه امداد و نجات، همزمان در دو جبهه حوادث غیرمترقبه و شرایط جنگی فعال است.

وی افزود: پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، بلافاصله جلساتی برای بررسی درس‌آموخته‌ها برگزار شد که خروجی آن، بازتعریف مأموریت‌ها و آمادگی برای شرایط احتمالی آینده بود.

خالدی با اشاره بر تداوم مأموریت‌های معمول هلال‌احمر تصریح کرد: در کنار آمادگی برای شرایط جنگی، خدمات‌رسانی در حوزه حوادثی مانند سیل و زلزله و همچنین اجرای طرح‌های نوروزی بدون وقفه ادامه دارد، به‌طوری که آمار عملیات نوروزی حدود ۲۰ درصد کاهش داشته، اما سفرهای مردمی همچنان برقرار است.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این بازنگری، اضافه شدن «خدمات امدادی در جنگ» به‌عنوان یک فصل جدید به مأموریت‌های هلال‌احمر است؛ حوزه‌ای که تفاوت‌های اساسی با امدادرسانی در بلایای طبیعی دارد و نیازمند آموزش‌ها و تجهیزات خاص خود است.

سخنگوی جمعیت هلال‌احمر گفت: آموزش‌های تخصصی نیروها به‌روزرسانی شده و تجهیزات نیز متناسب با شرایط جنگی تغییر یافته است؛ به‌عنوان مثال، نوع آواربرداری در شرایط جنگی با زلزله متفاوت بوده و نیازمند ابزارهای ویژه است.

وی با اشاره به بهبود زمان واکنش نیروهای امدادی تصریح کرد: در استانداردهای جهانی، رسیدن تیم‌های امدادی در بازه ۶ تا ۸ دقیقه به‌عنوان عملکردی حرفه‌ای ارزیابی می‌شود، اما اکنون در برخی شهرهای کشور این زمان به کمتر از ۴ دقیقه کاهش یافته و در مجموع نیز به زیر ۱۴ دقیقه رسیده است.

خالدی افزود: این کاهش زمان نتیجه افزایش پراکندگی نیروها، ایجاد قرارگاه‌های عملیاتی در سطح شهرها و استقرار تیم‌های خبری و امدادی در نقاط مختلف از جمله ساختمان‌های اصلی هلال‌احمر است.

وی ادامه داد: مجموعه این اقدامات باعث شده تا توان پاسخگویی این جمعیت در شرایط بحرانی، به‌ویژه در سناریوهای جنگی، به‌طور قابل توجهی افزایش یابد و خدمات امدادی با سرعت و دقت بیشتری به مردم ارائه شود.

انتهای پیام/