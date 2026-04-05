کاهش زمان رسیدن نیروهای امدادی هلال احمر
سخنگوی جمعیت هلالاحمر از کاهش چشمگیر زمان حضور نیروهای امدادی در صحنه حوادث خبر داد و گفت: با بهرهگیری از درسآموختههای جنگ ۱۲ روزه، خدمات امدادی در شرایط جنگی بهعنوان یک مأموریت تخصصی جدید به ساختار این جمعیت افزوده شده است.
به گزارش ایلنا، مجتبی خالدی سخنگوی جمعیت هلالاحمر گفت: جمعیت هلالاحمر با در اختیار داشتن چهار میلیون داوطلب و ۱۰۰ هزار نیروی تخصصی در حوزه امداد و نجات، همزمان در دو جبهه حوادث غیرمترقبه و شرایط جنگی فعال است.
وی افزود: پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، بلافاصله جلساتی برای بررسی درسآموختهها برگزار شد که خروجی آن، بازتعریف مأموریتها و آمادگی برای شرایط احتمالی آینده بود.
خالدی با اشاره بر تداوم مأموریتهای معمول هلالاحمر تصریح کرد: در کنار آمادگی برای شرایط جنگی، خدماترسانی در حوزه حوادثی مانند سیل و زلزله و همچنین اجرای طرحهای نوروزی بدون وقفه ادامه دارد، بهطوری که آمار عملیات نوروزی حدود ۲۰ درصد کاهش داشته، اما سفرهای مردمی همچنان برقرار است.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین دستاوردهای این بازنگری، اضافه شدن «خدمات امدادی در جنگ» بهعنوان یک فصل جدید به مأموریتهای هلالاحمر است؛ حوزهای که تفاوتهای اساسی با امدادرسانی در بلایای طبیعی دارد و نیازمند آموزشها و تجهیزات خاص خود است.
سخنگوی جمعیت هلالاحمر گفت: آموزشهای تخصصی نیروها بهروزرسانی شده و تجهیزات نیز متناسب با شرایط جنگی تغییر یافته است؛ بهعنوان مثال، نوع آواربرداری در شرایط جنگی با زلزله متفاوت بوده و نیازمند ابزارهای ویژه است.
وی با اشاره به بهبود زمان واکنش نیروهای امدادی تصریح کرد: در استانداردهای جهانی، رسیدن تیمهای امدادی در بازه ۶ تا ۸ دقیقه بهعنوان عملکردی حرفهای ارزیابی میشود، اما اکنون در برخی شهرهای کشور این زمان به کمتر از ۴ دقیقه کاهش یافته و در مجموع نیز به زیر ۱۴ دقیقه رسیده است.
خالدی افزود: این کاهش زمان نتیجه افزایش پراکندگی نیروها، ایجاد قرارگاههای عملیاتی در سطح شهرها و استقرار تیمهای خبری و امدادی در نقاط مختلف از جمله ساختمانهای اصلی هلالاحمر است.
وی ادامه داد: مجموعه این اقدامات باعث شده تا توان پاسخگویی این جمعیت در شرایط بحرانی، بهویژه در سناریوهای جنگی، بهطور قابل توجهی افزایش یابد و خدمات امدادی با سرعت و دقت بیشتری به مردم ارائه شود.